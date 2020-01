Pasos para forzar a Gboard a seguir automáticamente el modo oscuro

enero 5, 2020

El modo oscuro es una de las características más apreciadas por los usuarios de Android. Aunque en algunos casos, aún no es capaz de uniformidad en la interfaz de garantía, ya que no todas las aplicaciones se adaptarán. Y este discurso no solo es válido para aplicaciones de terceros, sino también para el teclado de Google. En caso de que haya elegido un tema personalizado, de hecho, Gboard desactiva el cambio automático al modo oscuro.

Imagen por Elena Kharichkina vía Shutterstock

Afortunadamente, es posible obligar a Gboard a seguir automáticamente la activación del modo oscuro en unos simples pasos. Primero debe crear un tema personalizado (ingresando el editor de teclado apropiado y seleccionando la tecla «+» en la sección Mis temas) y aplicándolo al teclado.

En este punto, el sistema debería haber llevado al usuario al menú Temas. Al tocar el botón Atrás, es necesario encontrar y tocar el que acaba de crear y luego seleccionar el icono con la papelera para eliminarlo. Gboard, por lo tanto, configurará el teclado en el tema predeterminado y esto también incluye soporte para modo oscuro. Este proceso debería funcionar en todos los dispositivos con Android 10 a bordo.

Gboard

Es un teclado virtual aplicación desarrollada por Google para Android y iOS dispositivos. Se lanzó por primera vez en iOS en mayo de 2016. Seguido de un lanzamiento en Android en diciembre de 2016, que se estrenó como una actualización importante de la aplicación de teclado de Google ya establecida en Android.

Gboard presenta la Búsqueda de Google, que incluye resultados web y respuestas predictivas, fácil búsqueda y uso compartido de contenido GIF y emoji , un motor de tipeo predictivo que sugiere la siguiente palabra según el contexto y soporte de idiomas multilingües. Las actualizaciones del teclado han habilitado una funcionalidad adicional, que incluye sugerencias de GIF, opciones para un tema oscuro o agregar una imagen personal como fondo del teclado, soporte para dictado de voz.

Origen: Ecco come forzare Gboard a seguire la modalità scura su Android 10 | TuttoAndroid

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...