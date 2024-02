febrero 20, 2024

Netflix liberó «Nimona» en YouTube gratis antes de los Oscar. La película de Netfilx ahora gratis en YouTube sigue a una adolescente con poderes de transformación (Moretz) que ayuda al caballero Ballister Boldheart (Ahmed) a demostrar su inocencia. ¡Ahora cualquiera puede verla en su canal oficial! Basada en la novela gráfica de ND Stevenson, «Nimona» sigue a la protagonista (voz de Chloë Grace Moretz) mientras ayuda al caballero fugitivo Ballister Boldheart (voz de Riz Ahmed) a limpiar su nombre. Su exnovio (Eugene Lee Yang) lidera la caza.

¡Película de Netflix ahora gratis en YouTube! «Nimona» film animado nominado al Oscar

Ganadora de dos premios Annie y nominada al Oscar a Mejor Película Animada, «Nimona» es ideal para una noche de cine familiar. Ofrece mensajes positivos de individualidad y aceptación, y sus personajes son más agradables y menos sangrientos que en el cómic original.

Con un 93% de críticos favorables en Rotten Tomatoes, «Nimona» es elogiada por su emotiva historia y animación. Tanto la audiencia como la crítica la aclaman (91% y 7.5/10, respectivamente). Su nominación al Oscar está bien merecida, destacando entre las mejores películas animadas de 2023.

¡Película de Netflix ahora gratis en YouTube! «Nimona» film animado nominado al Oscar

Pero la competencia es fuerte: «Robot Dreams», «Elemental», «The Boy and the Heron», y «Spider-Man: Across the Spider-Verse» también brillan. Estas películas triunfaron entre público y crítica, especialmente «The Boy and the Heron» y «Spider-Man» en taquilla. Si bien la nominación de Netflix es única, podría no tener el mismo alcance que las otras.

Aún así, que «Nimona» esté en YouTube la hará llegar a más gente y podría aumentar su popularidad antes de los Oscar. El éxito no siempre determina los premios, pero la película tiene posibilidades de ganar por su buena recepción. ¡Que más personas la vean aumentará los elogios por su logro!

No te pierdas esta oportunidad única de ver «Nimona» gratis y apoyar a una gran película antes de los premios.