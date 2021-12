¿Por qué es tan importante leer libros de filosofía?

diciembre 24, 2021

La filosofía es una disciplina académica que tiene un origen antiquísimo, de hecho, los mayores filósofos de la historia, tienen más de 1000 años de antigüedad, y cuyo objetivo es estudiar la esencia de las cosas, su trascendencia y reflexionar sobre ellas. Con el paso del tiempo, la filosofía ha perdido importancia en la sociedad, hasta el punto en que ya no es una asignatura obligatoria en la escuela. Muchos profesores de las ramas sociales y científicas se quejaron de esta medida tomada por el gobierno, indicando que la filosofía es una materia fundamental en la educación de las personas, ya que ayuda a estructurar el cerebro.

La importancia de la filosofía en educación

Tal y como se ha indicado, la filosofía es imprescindible para formar a personas con futuro, no porque lo que se enseñe en esta asignatura sea importante, sino porque ayuda a los estudiantes a formar un pensamiento lógico, a reflexionar sobre las cosas, en definitiva, los hace mejores. Es inmensa la lista de ejemplos filosóficos que tienen repercusión en muchísimos campos de la actualidad, y que todo el mundo debería de conocer. No es necesario acudir a los planteamientos de los filósofos más relevantes de la historia (Descartes, Sócrates, Kant…) para leer cosas importantes, sino que hay una grandísima cantidad de pensadores contemporáneos que tienen muchas cosas interesantes que aportar.

El grado máximo del estudio de la filosofía se consigue en la universidad, ya que existe una carrera dedicada única y exclusivamente a su estudio. No es una carrera apta para todos, hay que tener una capacidad de discernir y de pensar fuera de lo que dictaminan las normas, superior a la de la persona promedio. La única forma de conseguir esto, es por medio de los libros, estudiando y aprendiendo sobre lo que otros filósofos dijeron en el pasado.

La filosofía es diferente a cualquier otro campo de estudio existente, ya que, mientras que en otros ámbitos es necesario aprender y memorizar cosas para poder seguir avanzando, como es el caso de las matemáticas, la física, la química… en filosofía necesitas leer, conocer lo que otras personas decían para poder formar tu propio pensamiento. Ningún libro escrito por un filósofo va a indicar lo que tienes que pensar o porque deberías de pensar de una manera determinada. Lo que los filósofos intentan, es abrir la mente de las personas, y que sean ellas mismas las que se den cuenta de lo que tienen o no tienen que pensar. Tal y como se ha indicado anteriormente, la filosofía no es para todo el mundo.

En lo que se refiere a los primeros niveles de educación (primaria y secundaria), la filosofía debería de ser mucho más relevante de lo que es actualmente. Las etapas más tempranas de la vida de una persona van a ser claves en la consolidación de su personalidad y de su forma de pensar, por tanto, la filosofía podría tener un papel muy importante, y no lo tiene porque los sistemas de educación no quieren. Este es un tema en el que mucha gente no quiere adentrarse, pero los gobiernos no quieren personas con una gran capacidad de pensar, ya que son mucho más difíciles de manipular. A los gobiernos les interesa que la gente actué como un rebaño, a merced de lo que se diga y de lo que dicten las normas, sin preocuparse en el por qué y en la trascendencia de las cosas. Eliminar la filosofía de la educación es una gran estrategia para conseguir esto. Es por esto que leer libros sobre filosofía es fundamental. Una gran ventaja de la filosofía es que no es estrictamente necesario que alguien te enseñe, es decir, un profesor, sino que tus profesores pueden ser los propios filósofos, a través de los libros y ensayos que escriben.

Conclusión

Si has leído todo el artículo es muy probable que te hayas dado cuenta de la importancia de la filosofía y porque es necesario enseñarla como se debe en las escuelas. Obviamente es importante saber idiomas, matemáticas, biología…pero la filosofía da un paso más. La filosofía enseña a pensar, ayuda a formar nuestra personalidad, y esto es algo clave para poder completarnos como personas. Ante las negativas de los gobiernos de darle a la filosofía la importancia que merece, la solución son los libros. Leer sobre lo que otras personas piensan también ayudará a construir nuestra forma de pensar, algo que es clave en la sociedad en la que vivimos en la actualidad.

BIO

Robert Griffith es un escritor independiente, que disfruta de aprender por encima de todas las cosas. Plantea que el tener una forma de pensar bien estructurada es fundamental para poder especializarse en cualquier campo de estudio y, es por ello, que considera que la filosofía es fundamental en la vida de las personas.

