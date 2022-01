¿Por qué se prevé que la demanda de servicios de transmisión de TV crezca en 2022?

enero 11, 2022

En los últimos 10 años, los servicios de TV streaming han crecido exponencialmente, desplazando en buena medida a la TV tradicional. Sin embargo, ante la proliferación de estas plataformas el mercado está obligado a innovar. La adición de nuevas opciones de entretenimiento será el factor que determine quién detentará el liderazgo en los próximos años. Y, desde ya, los proveedores han asumido el reto, por lo que 2022 será un año decisivo para la industria.

¿Están los usuarios dispuestos a pagar por el contenido audiovisual?

La personalización de contenidos y la flexibilidad de las plataformas ha sido la clave de este modelo de negocio. Pero una TV a medida puede ser muy costosa. El caso de Estados Unidos ilustra muy bien este punto. Aunque cerca del 80% de los hogares usa servicios de streaming, la tasa de cancelación rondó el 35 % en 2021. Y es que administrar y pagar varias suscripciones puede ser abrumador.

Para hacer frente a esta amenaza, han surgido alternativas al modelo comercial. En la región Asia-Pacífico, por ejemplo, predominan los servicios de Video bajo demanda con Publicidad (AVOD). Es decir, el cliente acepta recibir contenido publicitario a cambio de la reducción del precio o gratuidad del servicio.

Además de películas, series y programas informativos, los proveedores ofrecen paquetes con otros servicios, como juegos y música. De esta forma, han conseguido llegar a audiencias muy grandes y diversificar las fuentes de monetización.

Si bien Netflix aún no ha transitado este camino, si está explorando esta vía para contrarrestar el abandono. Así, el pasado mes de noviembre publicó sus primeros títulos de juegos en línea.

Así que los servicios de streaming ahora también pueden ser servicios que transmiten diferentes juegos. Esto te permite combinar dos áreas diferentes, como el cine y los juegos, desde los salones recreativos hasta los juegos de casino. Esto abre las puertas a nuevas experiencias inmersivas. ¿Qué tal ofrecer la posibilidad de jugar en un casino en vivo junto con películas como Casino Royale?

Obviamente, esto implica superar algunos escollos logísticos. Algo particularmente difícil dado que es frecuente que las suscripciones de TV bajo demanda tengan más de un usuario.

¿Tiene futuro la industria del streaming?

Un reciente análisis de Deloitte Global predice la anulación de unos 150 millones de suscripciones pagas a SVOD, en 2022. Aunque con diferencias según el mercado, esto supone una tasa promedio de abandono del 30%.

Este año en Europa la deserción osciló entre el 7% registrado en Dinamarca y el 23% en Noruega. Cabe destacar que este es un mercado más joven que el de EEUU. Pero hasta ahora, siempre ha replicado el comportamiento del país anglosajón. Por tanto, se espera que en los próximos años haya una explosión de la competencia. Lo que a su vez se traduciría en mayores tasas de abandono o cambio de proveedores.

En este sentido, vale la pena mencionar el próximo lanzamiento de SkyShowtime en Europa. Esta plataforma plantará cara a plataformas bien establecidos en la región, como Netflix y HBO. No en vano, la iniciativa de Comcast y ViacomCBS distribuirá contenidos de Universal y Paramount.

Por otra parte, el futuro del video bajo demanda está también atado al aumento del promedio de suscripciones por persona. Se estima que, más que la captación de nuevos usuarios, será la diversificación lo que contrarreste las cancelaciones. Muchos hogares tienen contratados más de un servicio, como plataformas deportivas, de películas y series. Así ocurre, por ejemplo, en el mercado latinoamericano.

En definitiva, se espera que en el viejo continente la tasa de deserción no supere el 25%. Estas cifras, no obstante, pueden tener un margen de error importante. No olvidemos que con la ayuda de un VPN pueden burlarse las fronteras. De allí que muchos afirmen que en los próximos años, los pronósticos de mercado tendrán que ser obligatoriamente globales.

