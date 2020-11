Problemas de seguridad en Among Us llenan al juego de tramposos

noviembre 22, 2020

Uno de los juegos del momento es sin duda alguna Among US. Este título que no es nuevo, pero que sí recientemente ha logrado obtener una gran popularidad entre jugadores de todo el mundo, está causando sensación. El punto es que podría pasar rápidamente al olvido si sus desarrolladores no son capaces de darle solución a los distintos problemas de seguridad en Among Us que se han encontrado.

Desde hace un par de meses hay muchos jugadores que se están quejando acerca de una proliferación de tramposos que están arruinando la experiencia de juego. Es más, puede que incluso tú mismo hayas notado que hay partidas donde ocurren cosas extrañas sin motivo o explicación aparente. Pues bien, es cierto que el número de tramposos dentro de Among Us ha ido en aumento. Debido a la popularidad del juego hay quienes han estado indagando en las tripas de su código. Algunos con la intención de modificar y eliminar ciertas restricciones, mientras que otros directamente para ver cómo aprovechar posibles vulnerabilidades para obtener ventaja en las partidas.

En ese primer caso, en el de usuarios que buscaban quitar algunas limitaciones, estaba James Sebree. Este investigador de la empresa de seguridad Tenable publicó un post sobre el hackeo de Among US. En él cuenta cómo inicialmente sólo tenía la intención de ver si podría quitar el máximo de 10 jugadores de cada partida. El problema es que cuando comenzó a ver el código notó que había algo más.

Superpoderes impostores

Sin entrar en detalles técnicos, Sebree logró encontrar la forma de hacer que el juego prácticamente jugase para él. Es decir, estos fallos de seguridad permitían cosas tan locas y negativas que arruinaban las mecánicas más básicas del juego.

Por ejemplo, podía manejar otros personajes, matarlos a voluntad, teletransportarse por la nave, cruzar paredes, moverse más rápido que el resto u obtener objetos sin pagarlos entre otras más acciones.

Después de leer el artículo de Sebree entiendes mucho mejor por qué desde hace unas cuantas semanas el número de tramposos ha ido creciendo rápidamente. Porque estos fallos prácticamente permiten hacer lo que quieras y cuando quieras dentro del juego. Es cierto que algunos de estos fallos parecen estar siendo resueltos por parte su desarrollador, pero ponen en jaque al título.

Origen: Among Us tiene problemas de seguridad: así aprovechan los tramposos

