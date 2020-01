Prototipo Dell Alienware UFO integra una PC gaming con forma de Nintendo Switch #CES2020

enero 6, 2020

El CES es un buen lugar para mostrar no solo los productos listos para el lanzamiento, sino también la prueba de conceptos. Dell exhibe tres productos en sus primeras etapas de desarrollo para evaluar los comentarios y el interés de los usuarios antes de una mayor inversión. Es posible que estas unidades no vean la luz del día o incluso que se desarrollen como productos completamente diferentes según las tendencias del mercado. El más interesante es el prototipo Alienware, con el nombre en código «UFO», es una tableta FHD portátil de 8 pulgadas con controles desmontables diseñados para juegos de PC.

El dispositivo es esencialmente una PC con Windows 10 apretada en un chasis de Nintendo Switch. Incluso lleva «Controladores» desmontables que se comunican con la parte de la pantalla principal a través de RF. Los usuarios pueden duplicar o extender la pantalla a través de USB Type-C o reproducir títulos de PC localmente mientras están en movimiento.

La parte posterior de la computadora de mano Alienware tiene un soporte grande para sostener la unidad de manera similar al Switch. Pero a diferencia del Switch, la versión de Dell es mucho más resistente y también puede permitir múltiples ángulos. A pesar de ser más grande y con un ruido de ventilador notablemente más fuerte que el de Nintendo, el OVNI es más ligero de lo que parece y más cómodo de agarrar debido a sus controles más grandes.

¿Cuáles son las especificaciones?

Dell no está listo para compartir detalles sobre lo que alimentará la computadora de mano, especialmente porque el proyecto aún es un trabajo en progreso. Sus dimensiones y peso actuales seguramente también cambiarán con el tiempo. No obstante, podemos deducir a qué se dirige Dell en función de nuestro tiempo con la unidad en exhibición. Todo el kit se conectó a una estación de acoplamiento estándar USB tipo C de Dell que proporciona 65 W de potencia a la computadora de mano. Según uno de los ingenieros, la iteración actual no utiliza una CPU Intel Core H o incluso una GPU GeForce. Por lo tanto, nuestra mejor suposición es una CPU Intel Ice Lake de alta gama o un equivalente Ryzen y Radeon RX Vega 10.

Origen: Dell Alienware UFO is a Nintendo Switch running Windows 10 – NotebookCheck.net News

