Recomendaciones y trucos definitivos para proteger tu Android del malware

marzo 14, 2021

La reciente estafa de FedEx vía SMS ha puesto sobre la mesa un tema que lleva años debatiéndose: cómo proteger tu Android del malware. Tener más libertad a nivel de sistema operativo implica más riesgos, y es que en Android es muy sencillo instalar apps de terceros y dotarlas de permisos completos. Para enseñarte a evitar este tipo de situaciones, vamos a darte ciertas recomendaciones.

Con unos sencillos pasos podemos proteger nuestro móvil de (casi) todo el malware. Basta con un poco de sentido común, mucha desconfianza y tener en cuenta el funcionamiento del sistema de permisos de Android.

No instales archivos APK si no sabes de dónde provienen

Apk

Instalar archivos APK es una de las mayores virtudes de Android, ya que nos permite instalar aplicaciones desde fuera de Play Store. No obstante, nuestra recomendación es instalar archivos APK tan solo cuando sepamos de dónde provienen. Si una página web nos invita a descargar un archivo que no conocemos, lo primero que debemos hacer es desconfiar. ¿Qué es ese archivo y por qué quieren que lo descarguemos?

Hay repositorios seguros para descargar archivos APK, pero no son pocas las páginas que intentan descargar de forma automática archivos maliciosos

Hay repositorios bastante seguros, como APKmirror o APKpure, pero no son pocas las webs desde las que podemos descargar APKs sin ningún tipo de control. Si una app no ha pasado los controles de Google el primer paso es desconfiar, así que recomendamos no instalar APKs a la ligera.

Haz caso de los avisos de Google

Desde hace un tiempo Google nos avisa de apps maliciosas gracias a Google Play Protect. Aquí la recomendación es clara: si Google nos dice que es peligrosa, mejor no instalarla. En el caso del malware Flubot, Play Protect lo reconoce como malware, pero aún así nos deja instalarlo (algo que no tiene demasiado sentido).

Que Google te deje instalar algo no significa que sea seguro. Si ves el aviso de Play Protect, cierra la app y borra el APK para evitar problemas. Del mismo modo, hay capas de personalización como MIUI o EMUI que hacen un análisis del archivo antes de instalarlo. Si vemos advertencias tenemos que atenderlas antes de aceptar por defecto, ya que estos avisos pueden sernos de gran utilidad.

No des permisos a la ligera

