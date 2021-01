Red social Parler eliminada de Google Play Store y de la App Store

enero 10, 2021

La red social Parler ha crecido significativamente durante el último año como una alternativa de «libertad de expresión» a Twitter y Facebook, aunque ha sido constantemente criticada por permitir contenido extremista y dañar teorías de conspiración. Tras la redada en el Capitolio de Estados Unidos por parte de extremistas de extrema derecha que dejó al menos cinco personas muertas, Apple exigió a Parler que estableciera nuevas políticas de moderación, pero parece que Google le ha saltado adelante y ha prohibido la aplicación por completo.

Apple citó casos en los que Parler se utilizó para coordinar planes para la redada de esta semana en Washington DC, y le dijo al servicio que revisara sus políticas de moderación o se arriesgara a ser eliminado de la App Store. Google ya ha prohibido la aplicación, ya que la lista ya no está disponible en Google Play.

Google proporcionó la siguiente declaración a androidpolice

«Para proteger la seguridad del usuario en Google Play, nuestras políticas de larga data requieren que las aplicaciones que muestran contenido generado por el usuario tengan políticas de moderación y aplicación que elimine el contenido atroz como las publicaciones que incitan a la violencia. Todos los desarrolladores están de acuerdo con estos términos y le hemos recordado a Parler esta política clara en los últimos meses».

«Somos conscientes de la publicación continuada en la aplicación Parler que busca incitar a la violencia continua en los EE. UU. Reconocemos que puede haber un debate razonable sobre las políticas de contenido y que puede ser difícil para las aplicaciones eliminar de inmediato todo el contenido infractor, pero para nosotros distribuir una aplicación a través de Google Play, requerimos que las aplicaciones implementen una moderación sólida para contenido atroz. A la luz de esta amenaza continua y urgente para la seguridad pública, suspenderemos los listados de la aplicación en Play Store hasta que solucione estos problemas».

Google también confirmó que la eliminación no eliminará a Parler de los teléfonos que ya lo tienen instalado, y que el sitio seguirá funcionando en Chrome con todas sus funciones (sin embargo, el sitio parece tener problemas en este momento). Una copia en caché de la lista de Play Store de Parler dijo que superó los 5 millones de instalaciones durante su tiempo en la tienda. Parler también fue eliminado de APKMirror.

Parler fue lanzado por primera vez en 2018 y rápidamente se convirtió en una plataforma popular para activistas y políticos de derecha, especialmente aquellos prohibidos por Twitter y Facebook. Aumentó su popularidad después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, en parte como respuesta al aumento de la verificación de datos por parte de Twitter y Facebook en las publicaciones de Donald Trump y otros republicanos de alto rango.

Prohibición de Apple, cierre de AWS

Un día después de que Google eliminó a Parler de Play Store, Apple hizo lo mismo y eliminó la aplicación de la App Store de iOS. Apple proporcionó la siguiente declaración a TechCrunch y otros medios de comunicación: «Siempre hemos apoyado la representación de diversos puntos de vista en la App Store, pero no hay lugar en nuestra plataforma para amenazas de violencia y actividades ilegales. Parler no ha tomado las medidas adecuadas para abordar la proliferación de estas amenazas a la seguridad de las personas. Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos problemas».

Sin embargo, Parler ahora tiene problemas más serios que eliminar sus aplicaciones nativas. Amazon Web Services (AWS) suspende el alojamiento web de Parler, a partir del domingo, lo que evitará que la red funcione en absoluto. Amazon no ha publicado una declaración oficial sobre el asunto, como lo han hecho Apple y Google.

BuzzFeed News obtuvo un correo electrónico enviado a Parler desde AWS:

«AWS proporciona tecnología y servicios a clientes de todo el espectro político, y seguimos respetando el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá en su sitio. Sin embargo, no podemos brindar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera efectiva el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros. Debido a que Parler no puede cumplir con nuestros términos de servicio y representa un riesgo muy real para la seguridad pública, planeamos suspender la cuenta de Parler a partir del domingo 10 de enero a las 11:59 p.m. PST. Nos aseguraremos de que todos sus datos se conserven para que pueda migrar a sus propios servidores y trabajaremos con usted lo mejor que podamos para ayudarlo en su migración».

Origen: Red social Parler eliminada de la App Store de Apple luego de la eliminación de Play Store

[+] Videos de nuestro canal de YouTube