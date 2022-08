Redmi K50i vs OnePlus Nord 2T: Comparación de especificaciones

agosto 2, 2022

La última incorporación a la serie K de Redmi es el Redmi K50i, es una variante asequible, pero aún ofrece un departamento de hardware de alta gama, razón por la cual es un teléfono perfecto para los jugadores. ¿Pero también es el mejor teléfono en su rango de precios? Para entenderlo, no hay mejor manera que compararlo con los otros mejores dispositivos en el mismo rango de precio. Si está buscando un teléfono para juegos asequible, entonces el K50i es una opción perfecta, pero si quiere un buen teléfono incluso para otros fines, puede considerar algo como el OnePlus Nord 2T, vendido en el mismo rango de precio. Esta es una comparativa entre las principales especificaciones del Redmi K50i de la submarca de Xiaomi y el OnePlus Nord 2T de la submarca de OPPO. Descubramos cuál ofrece la mayor relación calidad-precio.

Xiaomi Redmi K50i frente a OnePlus Nord 2T

Xiaomi Redmi K50i OnePlus Nord 2T DIMENSIONES Y PESO 163,6 x 74,3 x 8,9 mm,

200 gramos 159,1 x 73,2 x 8,2 mm,

190 gramos PANTALLA 6,6 pulgadas, 1080 x 2460 píxeles (Full HD+), FFS LCD 6,43 pulgadas, 1080 x 2400 píxeles (Full HD+), AMOLED PROCESADOR Mediatek Dimensity 8100 Max, ocho núcleos 2,85 GHz Mediatek Dimensity 1300, octa-core 3 GHz MEMORIA 6 GB de RAM, 128 GB

8 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 128 GB

12 GB de RAM, 256 GB SOFTWARE Android 12 MIUI Android 12, Oxygen OS CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS CÁMARA Triple 64 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4

Cámara frontal de 16 MP f/2.5 Triple 50 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.2 + f/2.2

Cámara frontal de 32 MP f/2.4 BATERÍA 5080 mAh, carga rápida 67 W 4500 mAh, carga rápida 80 W CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 5G, doble SIM 5G, doble SIM

Diseño

Estos teléfonos no están construidos con materiales premium, así que no esperes un diseño increíble. Están hechos de policarbonato, pero aún lucen modernos gracias a sus hermosos módulos de cámara y sus pantallas perforadas con biseles estrechos alrededor. Entonces, ¿cuál tiene el mejor diseño? El OnePlus Nord 2T, no solo por su módulo de cámara original, sino también porque es más compacto, delgado y liviano que el Redmi K50i. Pesa menos de 200 gramos y tiene un grosor de 8,2 mm, mientras que su rival es más grueso debido a su pantalla más grande, su cuerpo más grueso y pesado. Las pantallas de estos teléfonos están protegidas por Gorilla Glass 5, por lo que son bastante resistentes. Los agujeros perforados se colocan en diferentes posiciones y el OnePlus añade un control deslizante de alerta física que puedes encontrar en la mayoría de los dispositivos de la marca.

Pantalla

La pantalla más impresionante en términos de calidad de imagen pertenece al OnePlus Nord 2T. Tiene un panel AMOLED con colores brillantes y negros más profundos. La pantalla tiene una diagonal de 6,43 pulgadas, una certificación HDR10+ y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Como ya se mencionó, está protegido por Gorilla Glass 5 de Corning. Desafortunadamente, el Redmi K50i de Xiaomi tiene una pantalla LCD, por lo que los colores no son tan brillantes como un panel AMOLED como el de su competidor. Este dispositivo cuenta con un panel de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ de 1080 x 2460 píxeles, certificación HDR10 y soporte Dolby Vision. Una ventaja importante de este teléfono es la presencia de una frecuencia de actualización de 144 Hz, mucho más alta que la frecuencia de actualización del Nord 2T. Por otro lado, el rango medio de OnePlus tiene un lector de huellas dactilares en la pantalla, mientras que está montado lateralmente en el de Xiaomi.

Especificaciones y software

El departamento de hardware más potente pertenece al Redmi K50i porque cuenta con un mejor procesador. Está alimentado por la plataforma móvil Dimensity 8100 de MediaTek construida a 5 nm con una arquitectura octa-core. Este chipset está compuesto por cuatro CPU Cortex A78 que funcionan a una frecuencia máxima de 2,85 GHz, cuatro CPU Cortex A55 que funcionan a una frecuencia máxima de 2 GHz y una GPU Mali G610 MC6. El SoC se combina con hasta 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento nativo UFS 3.1. El OnePlus Nord 2T ofrece hasta 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, pero el conjunto de chips es más débil. Hablamos del Dimensity 1300 de MediaTek con una arquitectura octa-core compuesta por una CPU Cortex A78 con una frecuencia máxima de 3 GHz, tres CPU Cortex A78 funcionando a 2,6 GHz, cuatro Cortex A55 funcionando a 1,8 GHz y un Mali G77 MC9 GPU.

Cámara

El rey de las cámaras aquí es el OnePlus Nord 2T. Tiene una cámara trasera triple que incluye un sensor principal Sony IMX766 de clase insignia con una resolución de 50 MP y soporte OIS, un sensor ultra ancho de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. El Redmi K50i tiene los mismos sensores secundarios, pero la cámara principal es inferior ya que es un sensor de 64 MP sin OIS. El OnePlus Nord 2T también ofrece una cámara frontal superior con una resolución de 32 MP frente a solo 16 MP.

Batería

El Redmi K50i tiene una batería más grande y puede proporcionar una mayor duración de la batería en la mayoría de los escenarios, aunque tiene una pantalla LCD con mayor consumo de energía. Por otro lado, la batería de 4500 mAh del OnePlus Nord 2T se carga más rápido gracias a la carga rápida de 80W y su menor capacidad.

Precio

El Redmi K50i tiene un precio de $ 330, mientras que OnePlus Nord 2T cuesta $370. El Nord 2T es un teléfono más completo, pero el Redmi es mejor para los jugadores gracias a su frecuencia de actualización de 144 Hz, un mejor procesador y una batería más grande. cual elegirías?

Xiaomi Redmi K50i vs OnePlus Nord 2T: PRO y CONTRAS

Xiaomi Redmi K50i

PRO

Frecuencia de actualización de 144 Hz

Mejor conjunto de chips

Frecuencia de actualización de 144 Hz

Batería más grande

CONTRAS

Cámara inferior

Pantalla LCD

OnePlus Nord 2T

PRO

Mejor visualización

Carga más rápida

Cámara trasera superior

Mejor cámara selfie

Mayor disponibilidad

CONTRAS

Precio

Origen: Gizmochina

