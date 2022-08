Los 10 mejores teléfonos inteligentes insignia de AnTuTu hasta ahora

agosto 2, 2022

Como es habitual, AnTuTu ha publicado su lista de los mejores smartphones insignia del mes de julio. Esta lista contiene los mejores teléfonos inteligentes insignia en términos de rendimiento. Por lo tanto, la lista evalúa técnicamente el chip y sus optimizaciones. Esta vez, la lista está dominada casi por completo por los teléfonos inteligentes Snapdragon 8+ Gen 1. La lista de este mes es significativamente diferente de la lista del mes pasado. Esto se debe a la llegada del SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

El primer teléfono inteligente en esta lista es el teléfono inteligente Nubia Red Magic 7S Gaming. Este dispositivo insignia viene con un enfriamiento activo que lleva los puntos de funcionamiento a 1,12 millones de puntos. Otro teléfono inteligente Nubia en la lista es el Red Magic 7S Pro Gaming Phone con un puntaje de ejecución de 1.099.567. Sin embargo, el modelo Pro de esta serie ocupa la cuarta posición.

Esta lista contiene cuatro teléfonos inteligentes Xiaomi, incluidos Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra y Xiaomi 12 Pro Special Edition. Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro y Xiaomi 12S Ultra ocupan las posiciones sexta, séptima y octava respectivamente. El Xiaomi 12 Pro Special Edition es el único smartphone de la lista que no utiliza el SoC Snapdragon 8+ Gen 1. El Xiaomi 12 Pro Special Edition también es el último dispositivo (número 10) de la lista. Este dispositivo viene con un procesador insignia Dimensity 9000+ y obtiene 1.022.207 puntos.

Los chips Snapdragon 8+ Gen 1 dominan la lista de mejores teléfonos

El buque insignia Dimensity 9000+ se basa en el Dimensity 9000. El modelo Plus aumenta la frecuencia del único núcleo ultragrande X2 de 3,05 GHz a 3,2 GHz. Además, los tres A710 de núcleo grande mantienen la frecuencia de 2,85 GHz, mientras que los A510 de núcleo pequeño también mantienen la frecuencia de 1,8 GHz. El funcionario afirma que esto le da al chip un impulso del 5%. La GPU es Mali-G710, y el funcionario dijo que el rendimiento ha aumentado en un 10%.

Puramente a partir de los parámetros en papel, de hecho, no hay mucha diferencia entre Dimensity 9000+ y Snapdragon 8+ Gen 1. Sin embargo, en términos de rendimiento final, es 100.000 puntos más bajo que el puntaje más alto de Snapdragon 8+ Gen 1 SoC que es 1.12 millones de puntos.

Por supuesto, el benchmark AnTuTu está estrechamente relacionado con las especificaciones del fabricante, como el ajuste y la disipación de calor. No es un simple benchmark de SoC. De hecho, en comparación con el Snapdragon 8+ Gen 1 de la serie Xiaomi Mi 12S, no hay mucha diferencia entre los dos. Hay especulaciones de que algunos fabricantes llevarán el rendimiento del Dimensity 9000+ al extremo en el futuro. Este chip eventualmente competirá con el Snapdragon 8+ Gen 1. Sin embargo, el mercado parece preferir los procesadores Snapdragon en los teléfonos inteligentes insignia. Realmente no importa qué tan bien se desempeñen otros chips.

Qualcomm Snapdragon 888 fue un «monstruo de fuego» y un desastre en el mejor de los casos. Sin embargo, muchas marcas de Android aún prefieren este chip a los procesadores insignia Dimensity más eficientes. Se hizo más evidente con el Snapdragon 8+ Gen 1 y el Dimensity 9000. El Dimensity 9000 supera claramente al Snapdragon 8 Gen 1. Sin embargo, el mercado aún prefiere este último.

Los 10 mejores teléfonos inteligentes insignia

1. Teléfono para juegos Nubia Red Magic 7S y 7S Pro

Este teléfono inteligente insignia viene con el SoC Snapdragon 8+ Gen 1 junto con hasta 18 GB de RAM. Para mejorar significativamente el rendimiento de este dispositivo, Nubia agrega un sistema de enfriamiento multidimensional de 10 capas a este dispositivo. Además, este dispositivo también incorpora una tecnología de refrigeración multidimensional ICE 10.0. Esto asegura que el calentamiento dentro del dispositivo se reduzca al mínimo. Este teléfono inteligente también viene con un ventilador incorporado con luces LED RGB en los modelos Mercury y Supernova. El Nubia Red Magic 7S Pro viene con un sistema similar al del modelo regular. Sin embargo, tiene una batería de bugger y más peso.

2. iQOO 10 Pro

El iQOO 10 Pro también viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Este teléfono inteligente insignia viene con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Este dispositivo viene con una tecnología VC Liquid Cooling que mantiene la temperatura baja y también mejora el rendimiento del buque insignia Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Además, este dispositivo utiliza un disipador de calor de área súper grande de 3923 mm2 que cubre todo el panel. Además, este teléfono inteligente insignia viene con bombas de energía duales de flujo dividido para garantizar la disipación del calor del chip.

3. Teléfono para juegos Asus ROG 6

El Asus ROG Gaming Phone 6 también viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Este teléfono inteligente insignia viene con hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además del sistema interno de disipación de calor, este teléfono inteligente también es compatible con AeroActive Cooler. Este dispositivo es un ventilador de enfriamiento externo de bolsillo que simplemente se engancha en la parte posterior de su teléfono y proporciona activamente un mayor flujo de aire a la carcasa en el área alrededor de la CPU. Este enfriador reduce activa y significativamente la temperatura de la superficie en hasta 15 ° C 1 y se conecta fácilmente. Esto también contribuye al alto rendimiento del procesador insignia que posee este dispositivo.

4. Edición especial Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S y Xiaomi 12 Pro

Mientras que la serie Xiaomi 12S viene con Snapdragon 8+ Gen 1, la edición especial Xiaomi 12 Pro utiliza el procesador insignia Dimensity 9000+. La serie Xiaomi 12S viene con un nuevo sistema de enfriamiento de bomba de vena de hoja que mejora el rendimiento de la masa, la carga y el rendimiento del chip. Esto también significa que mejora el rendimiento general de juego de este chip. Esta tecnología se denomina «bomba de venas de hojas» porque su principio de diseño es similar al de las hojas de las plantas. La placa de calor homogénea VC viene con un refrigerante que reduce el efecto de calentamiento. La conductividad térmica es 100 % mejor y reduce la temperatura en 1,6 °C en comparación con el VC normal.

5. Realme GT2 Explorer Master Edition

Realme GT2 Special Edition también viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Este teléfono inteligente insignia viene con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Origen: Gizchina

