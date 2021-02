Samsung DeX extiende soporte inalámbrico a PC y ya funciona con…

febrero 5, 2021

Samsung presentó el Samsung DeX a principios de 2017. En 2020 trajo la capacidad de conectarse a televisores / monitores de forma inalámbrica. Sin embargo, se limitó a ciertos modelos compatibles. Eso está cambiando ahora y, como descubrió Android Police, ahora Samsung DeX recibe una mejora que facilita aún más su uso y es que ya puede utilizarse sin ningún tipo de cable en computadoras con Windows.

Aunque la página web de Samsung Insights sobre Wireless DeX dice «dispositivos más recientes», actualmente, la serie Samsung Galaxy S21 que ejecuta One UI 3.1 solo parece admitirlo. Para obtenerlo, actualice el cliente DeX en la PC a la última versión. Puedes descargarlo aquí también. Ahora, siga los pasos a continuación:

Abra el acceso directo de DeX en el teléfono y seleccione la opción «DeX en PC».

De la lista de dispositivos disponibles (si hay muchos), elija uno y seleccione «Comenzar ahora».

Después de aceptar el mensaje en la PC, puede comenzar a usarlo de forma inalámbrica.

Nota: Si tiene «Enlace a Windows» (solución similar a Microsoft Your Phone de Samsung) conectado, esto no funcionará. Asegúrate de apagarlo.

El informe también dice que la resolución está limitada a 1080p. En cuanto al rendimiento, se informa que la función funciona bien en la PC y no tan mal como cuando se conecta a la TV. Una cosa más a tener en cuenta, según los informes, el S-Pen no es perfecto. Aparentemente, no puede dibujar bosquejos en Samsung Notes usando S-Pen (en su dispositivo) cuando se abre en la PC.

Samsung DeX es una plataforma de software para convertir su teléfono inteligente en una computadora de escritorio. Inicialmente requería una estación / almohadilla DeX como accesorio. Más tarde, se redujo a un adaptador HDMI. Esto hizo que los usuarios se conectaran a monitores / pantallas externos y disfrutaran de una experiencia de escritorio.

En 2019, finalmente trajo el DeX para PC, sin embargo, requería un cable. Con el lanzamiento de Galaxy Note 20 el año pasado, finalmente expandió el horizonte de forma inalámbrica. Siempre que los televisores inteligentes con soporte Miracast y el teléfono estén conectados al mismo Wi-Fi, los usuarios pueden usar DeX de forma inalámbrica.

De todos modos, la función finalmente es compatible con PC y puede esperar que la compatibilidad se extienda a muchos dispositivos como Galaxy Tab S7, que recientemente recibió la actualización One UI 3.1.

Origen: Samsung DeX extiende el soporte inalámbrico a PC, actualmente funciona con Galaxy S21 – Gizmochina

