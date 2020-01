enero 15, 2020

Mientras que Samsung Electronics presentó el nuevo televisor QLED y microLED en CES 2020, Samsung Display mostró dos QD-OLED de 65 «(8K y 4K) a puertas cerradas. La prensa no fue invitada a la presentación, sino solo funcionarios de empresas clientes. Según las opiniones recogidas por ET News, los QD-OLED de Samsung han mostrado una mejor reproducción del color y ángulos de visión más amplios que las pantallas WOLED LG, sin embargo, también han surgido problemas, en particular un negro no tan profundo como los de LG.

Samsung muestra prototipo de televisor QD-OLED a puerta cerrada

La arquitectura QD-OLED de Samsung presenta OLED azules combinados con puntos cuánticos rojos verdes. Estos actúan como convertidores para los subpíxeles de sus respectivos colores, mientras que el subpíxel azul deja pasar la luz. Otra fuente informa un calor «relativamente alto» cuando el brillo se establece al máximo. El juicio sigue siendo positivo considerando que es un prototipo. Otro informe de la Asociación OLED afirma que los QD-OLED mostrados en CES 2020 tienen un brillo de 150 NIT, equivalente a un OLED WRGB adquirido para comparación.

Se puede suponer que la referencia es una pantalla al 100%, dado que los paneles OLED LG más recientes alcanzan un pico de al menos 650-750 NIT. Una diferencia importante es que Samsung parece haber logrado eliminar los filtros de color y el polarizador circular de los prototipos anteriores. Logran así obtener una conversión completa de la luz producida por los OLED. Se ha insertado una capa antirreflectante patentada en la estructura que reduce la reflexión a menos del 1%. La de los OLED WRGB es del 4%. La compañía coreana afirma que el programa de desarrollo no se ha retrasado y, por lo tanto, espera comenzar la producción en 2021 .

Origen: CES: Samsung QD-OLED 65 «8K / 4K | Revista AV

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...