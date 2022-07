Split the Bill: solución para dividir los gastos grupales en un solo clic

julio 18, 2022

Veritran, especialista en desarrollo de soluciones Low-Code, presentó en Colombia Split the Bill, una funcionalidad única creada con el propósito de simplificar la tarea de dividir cuentas grupales. Disponible para incorporar en cualquier solución de billetera digital existente en el mercado, Split the Bill busca a su vez fomentar no solo la buena administración de los gastos compartidos, sino también un mejor control de las finanzas personales.

Imagen por Rawpixel.com vía Shutterstock

Split the Bill llega en un momento donde el uso de billeteras digitales es cada vez más frecuente en el país. De hecho, según cifras de Colombia Fintech el número de usuarios se multiplicó 3.5 veces durante los últimos dos años. Y es que, sumado a la practicidad para realizar pagos, ahora será posible dividir los gastos de actividades grupales, como una salida o viaje con amigos, la compra de un obsequio de cumpleaños entre la familia, una cena de trabajo, entre otros, de forma fácil, rápida y segura.

En unos simples pasos, quien realizó el pago podrá enviar a través de la misma billetera digital una solicitud de cobro a los demás involucrados, a quienes seleccionará desde su agenda de contactos. En adición, la persona que recibe el requerimiento también podrá conocer los datos del solicitante, el monto requerido, los detalles de gastos con relación a cada uno de los rubros y el motivo de la solicitud.

Además, cada vez que un contacto realice el pago de manera exitosa o bien rechace la solicitud por no estar de acuerdo, la billetera enviará una notificación automática al solicitante para indicarle si la transacción fue aceptada o denegada. En caso de haber varios usuarios involucrados, se genera un informe del total pendiente, rechazado y/o recibido.

Split the Bill incluye dos grandes beneficios:

Los gastos se dividen según la elección del grupo: en el pasado quedarán los días en que se necesitaba de una calculadora para saber cuánto debe aportar cada miembro del grupo para pagar un gasto compartido. Con esta funcionalidad, se podrá realizar la división y conocer la cuota que corresponde a cada persona desde la misma billetera digital. En adición, también se puede personalizar, asignando de forma manual diferentes proporciones del gasto a cada involucrado.

Seguridad para el envío de dinero: al utilizar las billeteras digitales para dividir las cuentas de una actividad grupal contamos con el respaldo tecnológico de estas soluciones. Esto es en referencia a la verificación de identidad de quienes solicitan el pago y de las personas que deben realizar el reembolso del dinero. Además, como requisito para procesar el desembolso, es necesario aceptar el cobro a través de la billetera. De esta forma, quedarán atrás los días de enviar solicitudes por aplicaciones de mensajería para recolectar la cuota de gastos compartidos, ya que con esta funcionalidad se minimiza el riesgo al no enviar información sensible por este tipo de vías y, a su vez, el empleo de tiempo al estar automatizado el proceso desde la aplicación.

“Con esta nueva funcionalidad la división de los gastos grupales deja de ser un dolor de cabeza y se simplifican en un solo clic, a la vez que fomentamos un mejor control de las finanzas personales. La llegada de Split the Bill a Colombia definitivamente nos permitirá brindar una experiencia aún más innovadora a los usuarios de billeteras digitales que buscan cada vez más sencillez y fluidez en sus operaciones financieras”, afirma Daniel Aguilar Arias, VP of Business Development Latam de Veritran.

Gracias a la posibilidad de integrar Split the Bill en cualquier billetera digital existente en el mercado colombiano, las entidades financieras se verán beneficiadas al incorporar una funcionalidad innovadora para sus usuarios y que aporta valor a su oferta de soluciones digitales de pago.

