septiembre 12, 2022

Un nuevo estudio de Kaspersky reveló los intereses más populares de los niños durante el verano de 2022. Mientras Big Floppa fue el meme más popular, la cuarta temporada de Stranger Things fue la serie de moda en el verano. Según las estadísticas, la cuarta temporada rompió un récord histórico de 287 millones de horas dedicadas por los espectadores en la semana del 23 al 29 de mayo.

Adicionalmente, los niños también exploraron nuevos juegos, memes y bloggers. Los datos se obtuvieron de búsquedas realizadas en Google y YouTube. Por su parte, Kaspersky analizó datos anónimos, proporcionados por los usuarios del software de control parental Kaspersky Safe Kids, desde el 1 de junio hasta el 22 de agosto de 2022.

Stranger Things y Big Floppa: búsquedas infantiles que fueron tendencia este verano

¡Oye, Google! ¿Qué buscaron los niños?

El meme del verano más solicitado por ellos en Google fue Big Floppa: una quinta parte de las búsquedas de memes (20%) fueron sobre Big Floppa.

Por otro lado, el 33% de las búsquedas infantiles estuvieron relacionadas con YouTube y varios servicios de Internet ascendieron al 18%. Curiosamente, los niños se interesaron más en el sitio creativo de la red social ‘Deviant Art‘ (6%) que en TikTok (5%). ‘DeviantArt‘ es la comunidad en línea más grande para artistas o entusiastas del arte y permite que las personas se conecten a través de la creación y el intercambio del mismo.

Otra de las categorías más populares este verano fueron los videojuegos con una participación del 10%. Roblox se convirtió en el líder con un 33%, muy por delante de Minecraft (9%), a pesar de su gran popularidad entre los niños. “Pokémon Scarlet and Violet”, lanzamiento reciente de Nintendo, fue otra de las búsquedas frecuentes y obtuvo el cinco por ciento de éstas.

¿Qué buscaron los niños en YouTube?

Stranger Things

Entre todas las solicitudes de «Dibujos animados, películas y programas de televisión» (16% de todas las consultas de YouTube), hubo un gran interés en la cuarta temporada de Stranger Things, Los niños no solo buscaron videos relacionados con la serie, sino también de los actores y personajes que interpretaron los papeles principales. Esta vez, las actrices más famosas fueron Millie Bobby Brown y Sadie Sink.

La popularidad de la serie también migró al ámbito musical (las solicitudes de música en YouTube ascienden al 16%). Los videos más buscados fueron «Chrissy, Wake Up», creado a partir de clips e imágenes de la cuarta temporada, así como la canción Running Up That Hill (1985) de Kate Bush, que uno de los personajes principales disfrutó escuchando.

Pink Sauce

El meme ‘Pink Sauce’ se convirtió en un fenómeno interesante. Apareció en TikTok y fue creado por la bloguera Chef.pii, quien presentó una salsa rosa para comer. Hubo algunos escándalos en torno al producto, y se discutió activamente, tanto la cantidad de salsa en el paquete como la calidad del producto en sí.

Blogueros de verano

Además de los memes, este verano los niños se mostraron más interesados en los juegos incluidos en YouTube; esta categoría representa la mayor cantidad de búsquedas con el 27%. Por otro lado, entre los más buscados estuvieron los bloggers de videojuegos (35%) y aquellos especializados en Minecraft (27%).

Los influencers que filman varios tipos de contenido, como desafíos o estilos de vida, obtuvieron el 20% de todas las consultas infantiles. El bloguero más popular del verano fue Spencer X, que graba contenido relacionado con la música. Tiene 2.66 millones de suscriptores en YouTube y 55.1 millones en TikTok.

“Normalmente vemos que los intereses y las tendencias de los niños cambian rápidamente. Nuevos memes, películas y héroes aparecen cada trimestre. Por ejemplo, el espeluznante juego The Backrooms fue increíblemente popular esta primavera, y ahora ‘Pokémon Scarlet and Violet’ ya está en la parte superior de la lista. Hacer un seguimiento de todos los cambios puede ser bastante difícil si no eres un niño, por lo que las aplicaciones de control parental pueden ayudar a los padres a comprender todas las tendencias y temas”, comenta Anna Larkina, experta en análisis de contenido web de Kaspersky.

Estos son algunos consejos para mantener a tus hijos seguros en línea: