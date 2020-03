marzo 12, 2020

La Fórmula 1 también tiene que parar. El GP de Melbourne en Australia se cancela. La ronda de apertura del campeonato mundial 2020 no se llevará a cabo. La decisión fue dictada por la prioridad de garantizar la seguridad y la salud de los fanáticos, los equipos y todo el personal en la carrera, y se produjo después de una larga reunión entre los directores del equipo y los representantes de la FIA, FOM y las autoridades locales.

Suspenden Fórmula 1: mecánico de McLaren infectado por coronavirus

La positividad para Covid-19 de un mecánico de McLaren que se retiró inmediatamente del evento, con una cuarentena adjunta de la mayoría del personal del equipo, encendió la luz. La pérdida forzada del equipo británico condujo a una aceleración de los eventos, después de una larga reunión entre las partes involucradas, hasta la decisión final: no hay carrera.

A pesar de las garantías de la FIA, la FOM y los organizadores locales, que han intentado comenzar el campeonato en Australia a pesar del riesgo de contagio que ahora está generalizado en todas partes del planeta, el primer caso de positividad en el paddock ha hecho estallar el banco. La F1 se ha arriesgado, pero no ha valido la pena y las consecuencias ahora son inimaginables.

La primera alarma se produjo con el autoaislamiento de 5 personas, 4 de Haas, 1 de McLaren, debido a los síntomas de la gripe que llevaron a las personas directamente interesadas a someterse a la prueba. Resultado negativo para los 4 miembros de Haas y positivo para el mecánico de McLaren, quien activó la alarma. Los examinados del paddock se convirtieron en 8 en general, con solo el miembro positivo de McLaren.

La advertencia de Hamilton y Raikkonen:

Que la situación era delicada, ya en la víspera del descubrimiento del primer brote. Lewis Hamilton dijo: «es un shock que la F1 comience cuando todo el mundo se detenga, pero aquí Dios es el dinero» y Kimi Raikkonen: «No sé si es lo correcto estar aquí, probablemente no, pero no depende de nosotros: si solo fuera una decisión de todos los equipos, probablemente no estaríamos aquí».

Este cambio también podría tener repercusiones en las etapas posteriores. La carrera en Bahrein está programada para el 22 de marzo, en una semana. En Sakhir ya se había decidido que el GP corriera a puerta cerrada, para limitar los riesgos de contagio, pero ahora, con la cuarentena impuesta a la mayoría del equipo. McLaren y la infección que llegó al paddock, con cientos de personas potencialmente infectadas, abren un problema grave. Ni siquiera la próxima etapa, la de Vietnam, programada para el 5 de abril. El resultado es tener una situación muy complicada y difícil de descifrar para el comienzo del campeonato mundial 2020 de F1.

