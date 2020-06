Usuarios de iPad Pro atrapados en un bucle de reinicio

mayo 31, 2020

Los propietarios del iPad Pro se quejan del reinicio espontáneo de tabletas sin fin. Este problema ha ocurrido en iPadOS 13.4.1 y iPadOS 13.5 en las últimas semanas. Esto sucede unos segundos o minutos después de iniciar sesión. Al mismo tiempo, no se están ejecutando aplicaciones, excepto las de fondo. Supuestamente, este problema apareció después de actualizar a iPadOS 13.4.1. Además, según datos recientes, esto afecta casi solo a los modelos de 10.5 pulgadas.

Los propietarios de este modelo se quejan masivamente de que después del lanzamiento de la actualización del sistema operativo, sus dispositivos se reinician continuamente y se vuelven inútiles. Lo más interesante es que el soporte técnico hasta ahora no puede ayudar con esto, incluido el uso de la restauración del sistema a la configuración básica. Esto parece ser una falla en el nivel del sistema operativo, aunque todavía no hay una confirmación oficial de la compañía Cupertino. Por el momento, no está claro si Apple está trabajando para resolver este problema, porque afectó a un número relativamente pequeño de usuarios. Además, los usuarios recomiendan que antes de actualizar a iPadOS 13.4.1 realice un restablecimiento completo de la tableta.

Especificaciones del Apple iPad Pro (10.5 pulgadas)

Pantalla Retina True Tone de 10.5 pulgadas (2224 x 1668 píxeles) totalmente laminada a 264 PPI, brillo de 600 nits

Chip A10X Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M10

Variantes de 64 GB / 256 GB / 512 GBiOS 10, actualizable a iOS 11

Sensor de huella digital Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental, barómetro

Audio de cuatro altavoces

Cámara iSight de 12 Mpx con flash True Tone, apertura de ƒ / 1.8, estabilización de imagen óptica, grabación de video 4K, cámara lenta de 1080p a 120 fps

Cámara frontal HD de 7 Mpx, apertura ƒ / 2.2, grabación de video 1080p

4G LTE (opcional), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz y 5GHz); HT80 con MIMO, Bluetooth 4.2, GPS y GLONASS (solo en Wi-Fi + Celular)

Dimensiones: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm. Peso: 469 gramos (Wi-Fi) / 477 g (Wi-Fi + celular)

Batería recargable de polímero de litio de 30.4 vatios-hora con hasta 10 horas de navegación por Internet con Wi-Fi, viendo videos o escuchando música

