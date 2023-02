WhatsApp eliminará tu cuenta si usas estas aplicaciones

febrero 22, 2023

No se puede negar que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares que existen. Como cualquier otra aplicación de mensajería, Meta la actualiza con bastante frecuencia para mantener el servicio seguro e introducir nuevas funciones. Pero incluso cuando la versión oficial de la aplicación se actualiza regularmente, las versiones no oficiales son muy populares.

Imagen vía Depositphotos

Es decir, las aplicaciones modificadas de WhatsApp están en muchos dispositivos. Aunque estas aplicaciones modificadas ofrecen nuevas funciones, son un problema de seguridad tanto para el usuario como para Meta. Bueno, el equipo de desarrollo ha comenzado a tomar medidas al respecto.

¡No instale WhatsApp modificado o no oficial en su teléfono!

El equipo de WhatsApp ha declarado recientemente que eliminará las cuentas de los usuarios que utilicen una versión no oficial o modificada de la aplicación. Eso significa que podría estar arriesgando sus chats y contactos si ejecuta una aplicación ofrecida por un tercero en su teléfono.

Pero, ¿cómo sabrás que WhatsApp eliminará tu cuenta? Bueno, el equipo informó que los usuarios recibirían un mensaje. Primero le advertirá que su cuenta ha sido suspendida temporalmente. Si aún no desinstala la aplicación no oficial e instala la versión oficial, la cuenta puede suspenderse permanentemente.

Sí, la versión modificada de WhatsApp puede ofrecerle muchas opciones de personalización, pero, ¿realmente valen la pena esas características adicionales no oficiales? No hay que olvidar que las versiones no oficiales de la aplicación presentan muchos riesgos de seguridad. No querrás que roben sus datos confidenciales ¿verdad?

Entonces, si está ejecutando una aplicación de WhatsApp no ​​oficial en su teléfono, este sería el momento adecuado para desinstalarla. En su lugar, instale la última versión de la aplicación desde Google Play Store y Apple App Store. ¡Son gratuitas y no correrá el riesgo de que se elimine su cuenta!

Origen: Gizchina