Los 6 mejores eventos para el 2023

febrero 23, 2023

Por fin comenzó el 2023 y con este llegaron sus mejores conciertos y festivales. El año pasado hubo varios eventos que seguro disfrutaste al máximo y por los que ya debes sentir nostalgia, pero no te preocupes, porque en los próximos meses te espera una agenda de música y teatro internacionales para que te programes.

Seguro también has encontrado formas de entretenimiento virtuales luego de esta época de pandemia: cine en streaming, casinos en línea, presentaciones musicales y juegos de realidad virtual. Sin embargo, entendemos que extrañes las actividades presenciales y, por eso, en este artículo te dejamos una selección de los seis mejores eventos que te esperan en este 2023.

Música y diversión en el 2023

Si te gusta la música y el entretenimiento, te dejaremos una selección de eventos para todos los gustos. Podrás ir con amigos, familiares o con tu pareja y armar tu propia agenda de diversión para este 2023. Te hablaremos de varios eventos: Imagine Dragons, Paramore, el Festival Estéreo Picnic, el Monsters of Rock, Hombres G y el famoso Circo del Sol.

Imagine Dragons

Imagine Dragons es una de las bandas estadounidenses más reconocidas en la escena pop rock, luego de más de diez años de trayectoria. En marzo de 2023, visitará Colombia durante su gira Mercury World Tour, para presentar en vivo su quinto y sexto álbum, lanzados en 2021 y 2022, respectivamente.

Hora y fecha del concierto: Imagine Dragons se presentará a las 8:00 p.m. del domingo 12 de marzo de 2023. El ingreso es a las 5:00 p.m.

el concierto de Imagine Dragons se presentará en el Coliseo Live, ubicado en la Calle 80 Km. 1,5, Vía Cota. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para Imagine Dragons en la página web de Taquilla Live.

Estos son los precios por localidad con el IVA incluido:

Platea delantera: $577 000.

$577 000. Section 109-120: $505 000.

$505 000. Platea trasera: $433 000.

$433 000. Section 100-104: $301 000.

$301 000. Section 105-108: $198 000.

$198 000. Section 121-124: $132 000.

Paramore

Paramore es una de las bandas de rock más populares del momento. Visitará Colombia, este 2023, en su gran gira por Latinoamérica. Se trata del segundo concierto en el país, luego de que viniera en 2011.

Hora y fecha del concierto: Paramore se presentará a las 9:00 p.m. del martes 14 de marzo de 2023. Las puertas se abrirán a las 6:00 p.m.

el concierto de Paramore se presentará en el Movistar Arena de Bogotá. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para Paramore en la página web de Tuboleta.

Estos son los precios por localidad:

Platea: $437 000.

$437 000. Tribuna Fan Sur: $517 500.

$517 500. Piso 2 (202-205 y 215-218): $333 500.

$333 500. Piso 2 (206 y 214): $287 500.

$287 500. Piso 3 (303, 304 y 316, 317): $230 000.

$230 000. Piso 3 (305, 306 y 314, 315): $207 000.

$207 000. Piso 3 (309-311): $172 500.

$172 500. Piso 3 (307, 308 y 312, 313): $138 000.

$138 000. Piso 3 (302 y 318): $115 000.

Festival Estéreo Picnic

El festival anual Estéreo Picnic se celebrará en Bogotá en marzo de 2023.

Habrá bandas y cantantes de trayectoria internacional que no te puedes perder: Blink-182, Tame Impala, The Chemical Brothers, Moderat, Rosalía, Blondie, Billie Eilish, Kali Uchis, etc. Así como agrupaciones y músicos nacionales: Higuita en Chanclas, Felipe Orjuela, Semblanzas Del Río Guapi, Mitú, Nicolás y los Fumadores, entre otros.

Puedes entrar a la página oficial de Estéreo Picnic para revisar la programación diaria y los músicos que se presentarán cada día.

Fechas del festival: Estéreo Picnic se celebrará el 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023.

Estéreo Picnic se celebrará el 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023. Dónde será: Estéreo Picnic será en el Campo de Golf Briceño 18.

Estéreo Picnic será en el Campo de Golf Briceño 18. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para Estéreo Picnic en su página oficial.

En la web de Estéreo Picnic podrás ver los precios por días, encontrar combos y los beneficios VIP.

Monsters of Rock

El festival Monsters of Rock surgió en Inglaterra durante los años ochenta. Se trata de uno de los eventos más representativos del hard rock y el heavy metal. Y este 2023 tendrá su primera edición en Colombia. Vendrán bandas canónicas como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Saxon y Helloween.

Fecha del festival: Monsters of Rock se celebrará el 15 de abril de 2023.

Monsters of Rock se celebrará el 15 de abril de 2023. Dónde será: Monsters of Rock será en el Estadio El Campín.

Monsters of Rock será en el Estadio El Campín. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para Monsters of Rock en la página Entradas Amarillas.

Estos son los precios de las boletas:

Gramilla VIP: Etapa uno: $884 000. Etapa dos: $942 000.

Etapa uno: $884 000. Etapa dos: $942 000. Occidental baja: Etapa uno: $765 000. Etapa dos: $824 000.

Etapa uno: $765 000. Etapa dos: $824 000. Oriental baja (sectores 15, 17, 19 y 21): Etapa uno: $706 000. Etapa dos: $753 000.

Etapa uno: $706 000. Etapa dos: $753 000. Oriental alta: Etapa uno: $588 000. Etapa dos: $635 000.

Etapa uno: $588 000. Etapa dos: $635 000. Occidental alta: Etapa uno: $517 000. Etapa dos: $553 000.

Etapa uno: $517 000. Etapa dos: $553 000. Gramilla general: Etapa uno: $388 000. Etapa dos: $423 000.

Etapa uno: $388 000. Etapa dos: $423 000. Norte alta: Etapa uno: $305 000. Etapa dos: $329 000.

Etapa uno: $305 000. Etapa dos: $329 000. Oriental norte alta: Etapa uno: $305 000. Etapa dos: $329 000.

Etapa uno: $305 000. Etapa dos: $329 000. Norte baja: Etapa uno: $223 000. Etapa dos: $235 000.

Hombres G

El icónico cuarteto español, Hombres G, se presentará este 2023 en Colombia y celebrará con nosotros su aniversario número cuarenta.

Hora y fecha del concierto: Hombres G se presentará el sábado 15 de abril de 2023.

Hombres G se presentará el sábado 15 de abril de 2023. Dónde será: el concierto de Hombres G se presentará en el Movistar Arena de Bogotá.

el concierto de Hombres G se presentará en el Movistar Arena de Bogotá. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para Hombres G en la página web de Tuboleta.

Estos son los precios por localidad:

Platea 101, 102 y 103: $499 000.

$499 000. Platea 104, 105 y 106: $449 000.

$449 000. Piso 2 (206-214): $325 000.

$325 000. Piso 2 (202-205 y 215-218): $295 000.

$295 000. Piso 3 (305-315): $229 000.

$229 000. Piso 2 (201 y 219): $114 000.

$114 000. Piso 3 (301-302 y 318-319): $114 000.

Circo del Sol

El Circo del Sol volverá a Colombia este 2023, después de dos años. Se presentará el montaje Bazzar, dirigido por Susan Gaudreau, que combinará música, teatro, danza y acrobacias para homenajear la trayectoria del evento.

Fechas: el Circo del Sol se presentará del 29 de marzo al 9 de abril de 2023.

el Circo del Sol se presentará del 29 de marzo al 9 de abril de 2023. Dónde será: Parque Salitre Mágico.

Parque Salitre Mágico. Dónde comprar las boletas: podrás conseguir la boletería para El circo del Sol en la página web de Eticket.

Estos son los precios de la boletería:

VIP: $600 000.

$600 000. Platino: $450 000.

$450 000. Premium: $400 000.

$400 000. Preferente: $350 000.

$350 000. Nivel A: $300 000.

$300 000. Nivel B: $250 000.

$250 000. Nivel C: $200 000.