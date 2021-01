WhatsApp: la adopción de las nuevas reglas se pospone 3 meses

enero 17, 2021

La semana pasada, WhatsApp publicó información sobre los nuevos términos de servicio y la política de procesamiento de datos de los usuarios, y también dijo que es necesario aceptar los nuevos términos antes del 8 de febrero, de lo contrario puede perder el acceso al mensajero.

Esto causó un pánico masivo entre los usuarios, muchos optaron por cambiarse a Telegram y Signal. Gran parte de esto se debió a desinformación, como señala WhatsApp, ya que pocas personas realmente leen los nuevos cambios de política. WhatsApp tranquilizará a los usuarios, aclarará la situación y se pospuso el plazo para la adopción de las nuevas reglas hasta el 15 de mayo.

Los nuevos cambios solo afectan a quienes interactúan con las cuentas de WhatsApp Business. Estas cuentas comerciales ahora pueden usar los servicios de alojamiento de Facebook para administrar sus chats de WhatsApp, usar funciones comerciales de la marca Facebook, como tiendas, y mostrar anuncios de Facebook. En cada uno de estos casos, Facebook ahora recopilará información sobre usted si interactúa con esa empresa y sus anuncios, como si estuviera haciendo clic en cualquier otro anuncio de Facebook.

“Ahora estamos retrocediendo la fecha en la que se pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. Nadie tendrá su cuenta suspendida o eliminada el 8 de febrero. También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y seguridad en WhatsApp. Luego iremos a la gente gradualmente para que revise la política a su propio ritmo antes de que las nuevas opciones comerciales estén disponibles el 15 de mayo”.

WhatsApp afirma:

Que la nueva política no cambia nada con respecto a los mensajes de los usuarios o las llamadas a otros usuarios o grupos, ya que estos términos no han cambiado. Sus mensajes y llamadas seguirán estando encriptados, sus mensajes no se almacenarán en los servidores de Facebook. No es que WhatsApp no ​​comparta ningún dato con Facebook en absoluto; solo la cantidad de datos transferidos no cambia con esta actualización. De hecho, si esto no era un problema para usted antes, no debería serlo ahora.

Mucha gente simplemente no sabe que WhatsApp es propiedad de Facebook y que están compartiendo datos. Así que se pusieron nerviosos cuando descubrieron que necesitaban comenzar a compartir datos con Facebook o dejar de usar el servicio. Algunos incluso sugirieron que sus cuentas se eliminarían después del 8 de febrero.

La empresa enfatiza que los nuevos cambios solo son relevantes para quienes interactúan con cuentas comerciales y no afectan a otros usuarios. Así que ahora WhatsApp espera que las personas con más tranquilidad hagan clic en el botón Aceptar.

Origen: WhatsApp: la adopción de las nuevas reglas se pospone 3 meses

