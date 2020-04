WhatsApp no está ofreciendo Internet gratis ¡No caigas!

abril 11, 2020

ESET alerta sobre una campaña de ingeniería social que se distribuye a través de WhatsApp y que utiliza como excusa el coronavirus para ofrecer 100 GB de Internet gratis en cualquier red móvil durante 60 días. Sin embargo, tal como veremos en este artículo, se trata de un engaño, por lo cual recomendamos a quienes reciban este mensaje no reenviarlo.

Imagen por Antonio Guillem vía Shutterstock

Todo comienza con un mensaje que llega a las potenciales víctimas en el que se ofrece un paquete de 100 GB de datos móviles. Si el receptor del mensaje no encuentra nada sospechoso y decide hacer clic en el enlace será redireccionado a un sitio fraudulento que está a la espera de las víctimas. Cabe recordar que esta no es la primera campaña de ingeniería social a través de WhatsApp en las que se ofrece Internet gratis. En 2019 la gente de ESET analizó una similar que ofrecía 100 GB de Internet gratis y en 2017 otra. Al igual que en la mayoría de las campañas de este tipo a través de WhatsApp, lo primero que se invita a hacer al usuario es completar una breve encuesta relacionada al supuesto beneficio.

Distribución de la estafa

Completada la encuesta y la supuesta verificación de las respuestas, el sistema obliga al usuario a compartir la “oferta” con sus contactos de WhatsApp para obtener el beneficio. El engaño solicita reenviar el mensaje de WhatsApp a 12 contactos o grupos para poder obtener el beneficio. De esta manera, los estafadores no solo se aseguran de maximizar la distribución de la campaña, sino que además utilizan la estrategia de distribuir el mensaje a través de los contactos de la víctima para generar menos sospecha por parte del receptor.

A diferencia de otras campañas similares que solo buscan desplegar publicidad a lo largo de la encuesta, ésta en particular no termina aquí, ya que una vez que la víctima comparte con los contactos el mensaje deberá verificar su condición “humana” instalando una supuesta aplicación. Esto realmente busca es instalar un adware en los dispositivos de los usuarios para seguir desplegando publicidad no deseada y así monetizar la estafa.

Origen: Engaño en WhatsApp ofrece Internet gratis y busca instalar adware | WeLiveSecurity

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios