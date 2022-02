WhatsApp para iOS ahora permite escuchar mensajes de audio mientras estás en otro chat

febrero 17, 2022

WhatsApp para iOS comenzó a probar la capacidad de escuchar mensajes de voz en un chat diferente hace aproximadamente un mes. Hoy, la compañía está implementando una versión mejorada de esta función para todos los usuarios. La versión 22.4.75 de la aplicación permite a los usuarios reproducir mensajes de voz y archivos de audio fuera de los chats. Con eso, puede comenzar a escuchar un mensaje de audio y cambiar a otro chat, responder a un amigo o incluso enviar un montón de pegatinas al grupo familiar.

Esta característica llega unas semanas después de que WhatsApp anunciara algunas funciones importantes. Uno de ellos es la capacidad de pausar y reanudar mientras se graba un mensaje de voz. Además, los usuarios pueden incluso escuchar el mensaje antes de enviarlo, una gran mejora para la aplicación.

La versión 22.2.75 también trajo un nuevo ajuste gracias a iOS 15. Cuando un usuario recibe una notificación de WhatsApp, la aplicación ahora muestra la foto de perfil de quién le envió un mensaje en la pantalla de bloqueo del iPhone, como ya lo hacen Twitter y Slack.

Por último, pero no menos importante, esta versión anterior también agregó soporte adecuado para el modo Focus, lo que significa que los usuarios seleccionados aún pueden enviarle mensajes incluso cuando haya configurado un modo Focus.

Si quieres probar todas estas funciones, no olvides descargar la última versión de WhatsApp en la App Store. Si algunas de estas funciones no están disponibles, no se preocupe, ya que WhatsApp las implementa lentamente para todos los usuarios.

Origen: WhatsApp para iOS implementa la capacidad de escuchar mensajes de audio mientras está en un chat diferente – 9to5Mac

[+] Videos de nuestro canal de YouTube