mayo 23, 2021

Según WABetaInfo, que recopila información privilegiada sobre el mensajero, los usuarios pronto podrán transferir chats a otro número de teléfono. Desde la revisión de la política de privacidad, WhatsApp ha experimentado importantes pérdidas de reputación, por lo que es vital para los propietarios de la app darle un “segundo aire”. Según algunos informes, el programa pronto recibirá esta nueva y muy conveniente función.

WhatsApp permitirá exportar tu historial de chats a otro número de teléfono

Hasta ahora, para restaurar los chats desde la copia de seguridad, el nuevo dispositivo debe tener el mismo número de teléfono y usar el mismo sistema operativo que el dispositivo anterior. Esta función soluciona el «problema» en el que un usuario no podía restaurar el historial de chat después de comprar un dispositivo que no está en el mismo sistema operativo. Aunque la migración de Android a iOS y viceversa se está preparando para pruebas, no ha habido noticias oficiales sobre la posibilidad de cambiar la información de contacto.

La captura de pantalla, si no es falsa, demuestra la capacidad de la herramienta para la migración a un sistema operativo alternativo para transferir toda la información a otro número. Según algunos informes, el proceso solo se puede iniciar si se vincula un nuevo teléfono inteligente a la cuenta.

Puedes transferir tu historial de chat a un número de teléfono diferente

Esto es muy útil cuando está cambiando de dispositivo y número de teléfono, por lo que el proceso para cambiar su número de teléfono se iniciará automáticamente antes de comenzar a migrar su historial de chat.

Además de los chats, WhatsApp transferirá archivos multimedia vinculados a un número alternativo. Por supuesto, debe iniciar el cambio de información de contacto antes de que comience la migración del historial de chat. WABetaInfo informa que la nueva función estará disponible tanto para Android como para iOS.

Origen: Gizchina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube