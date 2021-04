abril 23, 2021

En WhatsApp existe un nuevo peligro al que los usuarios deben tener mucho cuidado: se llama WhatsApp Pink y es una aplicación falsa que contiene un virus muy peligroso en su interior. Fue descubierto por un investigador de ciberseguridad de India, Rajshekhar Rajaharia, donde WhatsApp Pink está circulando increíblemente. Y también en otros países parece que está llegando y esto podría hacer que el uso del clásico WhatsApp que todos conocemos sea realmente peligroso.

WhatsApp Pink: engaño peligroso que no te hará la vida color de rosa

Según el investigador indio, esta aplicación falsa de WhatsApp que se comparte fácilmente entre los distintos grupos de WhatsApp a través de un enlace que apunta a una tienda de aplicaciones de Android no oficial, permitiría una propagación increíblemente rápida entre los usuarios debido a la facilidad con la que se puede instalar. Sin embargo, es interesante el investigador indio publicó algunos consejos a seguir en caso de que seas víctima de la aplicación en tu smartphone.

WhatsApp Pink: que es y como funciona

El nombre es particular, pero esencialmente refleja el deseo de teñir completamente la interfaz de WhatsApp en un «color rosa» particular. En este caso sabemos desde hace algún tiempo que las personalizaciones del tema de WhatsApp nunca han sido puestas a disposición oficialmente por sus desarrolladores y que con el tiempo ha habido desarrolladores que siempre han intentado hacer más atractivo el sistema de mensajería más famoso del mundo. Los usuarios siempre han apreciado la voluntad de personalizar la interfaz de sus mensajes y está claro que cambiar el color de la aplicación siempre ha intrigado incluso a los menos experimentados. De ahí el gran interés en WhatsApp Pink que, sin embargo, como veremos, no conduce a ninguna interfaz teñida de rosa sino que instala un virus muy peligroso.

WhatsApp Pink, en lugar de cambiar de color… libera un virus

Efectivamente, en cuanto instalas la aplicación WhatsApp Pink, en lugar de cambiar de color a WhatsApp, la aplicación libera un virus propio que rápidamente se adueña del smartphone con una serie de situaciones que no permiten desinstalarlo fácilmente. En primer lugar, porque en cuanto se instala la aplicación, se esconde inmediatamente del Home del smartphone y por tanto para el usuario no es fácil e inmediato de identificar. El problema, sin embargo, radica en el hecho de que el virus se apodera inmediatamente de la libreta de direcciones de los usuarios y comienza a enviar mensajes a través de la aplicación real de WhatsApp a todos los contactos y grupos a los que participamos y a los que estamos suscritos. Claramente el mensaje se coloca dentro del enlace para descargar nuevamente la aplicación WhatsApp Pink y por lo tanto propagar el virus como la pólvora.

WhatsApp Pink no está en Play Store y esto dificulta aún más el control de la propagación del virus. En este caso, de hecho, es más fácil que con el boca a boca del enlace, esta hipotética versión rosa de WhatsApp puede captar la atención de usuarios menos informados y quizás incluso más inclinados a personalizar su sistema de mensajería con colores y más. Claramente, además de la libreta de direcciones, el virus recopila una cantidad considerable de datos de usuario en el teléfono inteligente de la víctima, buscando también el acceso a tarjetas de crédito o incluso a aplicaciones bancarias.

WhatsApp Pink: cómo intentar eliminar la falsa aplicación «virus»

WhatsApp Pink es un peligro. Sin embargo, su desinstalación no parece ser inmediata y sencilla ya que la aplicación oculta su icono en la Home del smartphone nada más instalarlo, haciéndolo invisible para los menos experimentados. Sin embargo, afortunadamente, aún es posible eliminar la aplicación incluso si se siguen algunos pasos específicos.

Concretamente aquí es que para eliminar WhatsApp Pink será necesario ir a :

Ajustes

Aplicaciones y notificaciones

Mostrar todas las aplicaciones

WhatsApp Rosa

Eliminar

Una vez hecho esto, sin embargo, aún es necesario desconectar cualquier dispositivo conectado a WhatsApp Web por lo que también es necesario vaciar la caché del navegador y luego volver a buscar entre los permisos otorgados a las aplicaciones si este no ha accedido también a estas. En este caso, para verificar los permisos, simplemente muévase entre la Configuración y luego vaya a Privacidad y luego a Administrar permisos. Aquí será necesario comprobar todos los permisos otorgados a las aplicaciones y encontrar, si es necesario, alguna autorización otorgada a WhatsApp Pink revocándola.

