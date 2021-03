WhatsApp prepara fotos efímeras que podrás ver una sola vez

marzo 3, 2021

Los desarrolladores de WhatsApp están trabajando para enriquecer la popular aplicación de mensajería con nuevas funciones dedicadas a la privacidad. En particular, está probando una actualización para compartir fotos y videos con alguien que se autodestruyen después de un período de tiempo predefinido.

La función revelada por WaBetaInfo se trata de fotos que se autodestruyen cuando abandonas el chat y están actualmente en desarrollo. Aún no se informó que estén integradas en una versión beta pública. Esta foto no se puede exportar del chat y desaparece en cuanto el usuario que la recibe cierra la sesión. WhatsApp, por ahora, no ha integrado un sistema que impida que se tome la captura de pantalla de la foto. Esto evitaría que el usuario pudiera eludir la función introducida para permitir que la imagen se vea durante el tiempo estrictamente necesario y evitar su reproducción. – No se dice que el bloqueo de capturas de pantalla no se integrará en el futuro ya que el desarrollo aún no está completo.

El principio detrás de esto es el mismo que le permite enviar fotos y videos temporales en Instagram Direct. Después de que alguien abre la foto o el video enviado, el mensaje ya no es visible en el chat, a menos que el remitente no haya permitido que se reproduzca el mensaje. Por el momento no es posible predecir el momento del lanzamiento de la nueva función: para atestiguar su existencia hay algunas capturas de pantalla compartidas por WaBetaInfo. La fuente simplemente señala que vendrá con una futura actualización de WhatsApp para Android e iOS.

Te recordamos que WhatsApp tiene disponible la función relativa a los mensajes efímeros desde finales del año pasado y desaparecen automáticamente a los 7 días. Junto con los mensajes efímeros, los archivos multimedia que contienen también se eliminan automáticamente. Con la nueva función en desarrollo, la eliminación automática de fotos será instantánea.

Origen: WhatsApp quiere proteger la privacidad: revelan fotos autodestructivas – HDblog.it

[+] Videos de nuestro canal de YouTube