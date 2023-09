WhatsApp se prepara para intercambiar mensajes con otras apps de mensajería

septiembre 11, 2023

La Unión Europea llegó recientemente a un acuerdo sobre una importante reforma de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que impondrá reglas estrictas a las grandes empresas tecnológicas que tendrán que ofrecer a los usuarios la posibilidad de comunicarse entre sí mediante diferentes aplicaciones. WhatsApp es una de las empresas que deberá cumplir con las nuevas regulaciones descritas en la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

Esto se debe a que WhatsApp se considera un servicio guardián o «gatekeeper», ya que es una gran plataforma tecnológica con una base de usuarios sustancial y se encuentra dentro de los criterios establecidos por la DMA.

La interoperabilidad permitirá que otras personas se pongan en contacto con usuarios de WhatsApp incluso si no tienen una cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, alguien desde la aplicación Signal podría enviar un mensaje a un usuario de WhatsApp, incluso sin una cuenta de WhatsApp. Si bien esta red más amplia definitivamente puede mejorar la comunicación con aquellas personas que usan diferentes aplicaciones de mensajería y ayudar a esas pequeñas aplicaciones a competir dentro de la industria de las aplicaciones de mensajería, reconocemos que este enfoque también puede plantear consideraciones importantes sobre el cifrado de extremo a extremo al recibir un mensaje de usuarios que no usan WhatsApp.

Con la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.19.8, que está disponible en Google Play Store, la gente de WAbetainfo descubrió que WhatsApp está trabajando para cumplir con la nueva normativa.

De hecho hay una nueva sección dedicada a la nueva normativa. Como aún está en desarrollo, esta sección aún no está lista, aparece vacía y no es accesible para los usuarios, pero su título nos confirma que ya están trabajando en ello. WhatsApp tiene un plazo de 6 meses para alinear la app a la nueva normativa europea para prestar su servicio de interoperabilidad en la Unión Europea. Por el momento, no está claro si esta característica eventualmente se extenderá también a países fuera de la Unión Europea.

En este contexto, como esta función aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, la información técnica detallada sobre este proceso en WhatsApp como «gatekeeper» es actualmente muy limitada. pero podemos confirmar que el cifrado de extremo a extremo deberá preservarse en los sistemas de mensajería interoperables. Además, como se menciona en el artículo 7 del reglamento, parece que los usuarios tendrán la opción de optar por no participar cuando esté disponible en el futuro.

El soporte de chat de terceros está en desarrollo y estará disponible en una futura actualización de la aplicación.

Origen: WABetaInfo