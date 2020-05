Windows 10: tenemos fecha para la actualización y sus novedades

mayo 10, 2020

Windows May Update está listo para debutar. Según un documento que apareció en línea y publicado por Microsoft en el sitio dedicado a la comunidad de desarrolladores de Windows 10, el lanzamiento de la actualización de mayo de 2020 debería tener lugar entre el 26 y el 28 de mayo. Por lo tanto, hay una fecha que al menos parece no oficial, incluso si aún no es oficial. La actualización es muy esperada, como siempre sucede con las actualizaciones que traen cambios sustanciales en el sistema operativo y una mejora en el rendimiento de la computadora. Entre las nuevas características hay un algoritmo de indexación de archivos que hará que las PC con unos años sobre sus hombros sean más ágiles.

Imagen vía Depositphotos

Microsoft actualizó recientemente la página dedicada al lanzamiento de los controladores de los diversos componentes de la PC. Esta es una página dedicada especialmente a los fabricantes, donde pueden encontrar los días en que no se pueden lanzar actualizaciones de software. La compañía Redmond marcó los días del 26 al 28 de mayo con el marcador rojo, fechas en las que no será posible publicar ninguna actualización de controladores. ¿Cuál es la razón? Todas las pistas llevan a la misma conclusión: en esos días se espera el lanzamiento de Windows 10 20H1, nombre en clave de la actualización principal para mayo de 2020.

¿Qué hay de nuevo en la actualización de Windows 10?

Con la actualización de mayo de 2020, habrá varios cambios que tratarán de mejorar la estabilidad del sistema operativo (con la esperanza de que no surjan nuevos errores, como sucede cada vez más a menudo con las actualizaciones de Windows 10) y la velocidad de las PC. Entre las principales novedades hay una nueva indexación de los archivos en el disco duro que permitirá que las computadoras con menos rendimiento sin SSD funcionen de la mejor manera. También será nuevo el motor nativo de Linux que también le permitirá usar aplicaciones diseñadas para sistemas operativos Linux.

