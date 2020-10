Xiaomi PaiPai: un accesorio para transmitir la pantalla del PC sin internet

octubre 27, 2020

Xiaomi acaba de presentar PaiPai su accesorio más novedoso en el mercado chino, un dispositivo que actúa de forma similar a los «Chromecasts» de Google. PaiPai es un dongle para proyectar la pantalla de su computadora o portátil en un televisor o monitor, sin necesidad de conexión a Internet. Fue lanzado por la plataforma de crowdfunding Youpin, y el accesorio viene en dos partes: una para conectarse al producto que enviará la señal y otra para conectarse al televisor o monitor que recibirá la señal.

Un gadget que funciona como un Chromecast con WiFi 5G. Una aclaración antes de empezar a describir el producto: WiFi 5G no significa 5G. En definitiva, el 5G es el nuevo estándar de conexión para smartphones, heredero del 4G, que permite mayor velocidad y menor latencia mientras que el 5G WiFi no es más que un WiFi que puede utilizar dos bandas de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz. Este último ofrece múltiples canales que no se superponen y es ideal en lugares superpoblados como oficinas o quizás locales (ahora que tenemos que confiar en el trabajo inteligente es ideal).

La forma de PaiPai es idéntica a la de un Google Chromecast y también las funciones son en general similares

Como se mencionó tiene dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz para una conexión eficiente y pocos retrasos. Claramente, el dispositivo es compatible con todos los dispositivos con periféricos HDMI , como computadoras, televisores, monitores y proyectores. La función básica es sencilla: transmitir las imágenes o videos mostrados desde el punto A al punto B. Una característica muy importante de este dispositivo propietario de Xiaomi es la capacidad de transmitir con una frecuencia de 60Hz. Pero no solo.

Puede contar con una resolución Full HD y contar con la conexión de múltiples dispositivos al mismo tiempo. Básicamente si necesitamos transmitir imágenes o videos a un monitor de PC y un Smart TV al mismo tiempo, no tendremos problemas con PaiPai. Actualmente está a la venta en China por 299 yuanes, aproximadamente 35 €.

Origen: Xiaomi presenta il suo «Chromecast» PaiPai con WiFi 5G e 60Hz

[+] Videos de nuestro canal de YouTube