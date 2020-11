Xiaomi Redmi Watch: pantalla a color con siete días de autonomía y a precio de ganga

noviembre 26, 2020

Xiaomi Redmi dio a conocer su primera entrada de reloj inteligente, acertadamente llamada Xiaomi Redmi Watch. Es un reloj inteligente rectangular con el conjunto habitual de seguimiento de actividad física, frecuencia cardíaca y sueño combinado con una etiqueta de precio súper asequible. El wearable adopta un diseño cuadrado con un enfoque en el «estilo nórdico» y el minimalismo.

Hay más de 120 esferas de reloj con las que puedes jugar con la aplicación Mi Fit. También obtienes la variedad estándar de modos deportivos para mantenerte activo. El Redmi Watch se empareja a través de Bluetooth 5.0 BLE y también viene con NFC, para los usuarios chinos, esto permite que el reloj funcione como una tarjeta de autobús o una tarjeta sin contacto a través de Alipay. Es resistente al agua hasta 50 m de profundidad y pesa solo 35 gramos. La duración de la batería se calcula en 7 días con un uso normal y 12 días con el modo de ahorro de energía activado. Se carga a través de una base patentada y una carga completa tarda 2 horas.

Al igual que con la mayoría de los dispositivos portátiles lanzados en 2020

Los aspectos de seguimiento del estado físico no se pierden en Redmi. El reloj cuenta con seguimiento para siete modos deportivos, que incluyen «correr al aire libre, correr en interiores, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, caminar, nadar en la piscina y actividades gratuitas». La actividad también se monitorea con monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas y seguimiento de pie. Cuando está en posición horizontal y en la cama, el reloj también registra las horas que ha dormido. También se incluye entrenamiento de respiración. El Redmi Watch también es resistente al agua hasta 50 metros. Aquellos que no estén dispuestos a sudar a diario pueden usar el reloj para hablar con Xiao AI, el asistente virtual del establo de Xiaomi, a través del micrófono incorporado.

Si entrecierra los ojos, puede confundirlo con el Apple Watch, pero afortunadamente, no vemos que los precios coincidan aquí. Aunque no es tan barato como el Redmi Smart Band de ~ $ 15, el Redmi Watch se venderá por solo 299 yuanes (~ $ 45), socavando los gustos de Mi Smart Band 5 de Xiaomi. De hecho, el reloj tendrá un precio de lanzamiento promocional de 269 yuanes (~ $ 41).

Resumen de especificaciones técnicas

XIAOMI REDMI WATCH PANTALLA LCD 1,4″ HD (320 x 320px)

323 ppp

Cristal 2.5D RESISTENCIA 5 ATM COMPATIBILIDAD Android 5.0+

iOS 10.0+ AUTONOMÍA 230 mAh (7 días) SENSORES Acelerómetro, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, monitorización sueño CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 SOFTWARE 120 watchfaces

7 modos de ejercicio DIMENSIONES Y PESO 41 x 35 x 10.9 mm

35 gramos OTROS NFC

Xiaomi ha confirmado que no tiene detalles sobre la disponibilidad global en este momento. Sin embargo, esto no significa que no veremos al Redmi Watch llegar a mercados más allá de China en el futuro. Dicho esto, aquellos en China pueden enganchar el dispositivo portátil a partir del 26 de noviembre.

Origen: Redmi Watch se vuelve oficial: ¿Qué puede ofrecerte un reloj inteligente de $ 45?

