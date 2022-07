33 millones de nómadas digitales se apoderan del mundo gracias a la tecnología

julio 2, 2022

Estos millones de nómadas digitales, principalmente jóvenes, son de diversas nacionalidades, según reporta A Brother Abroad. Solo en los Estados Unidos, en 2019, había 7,3 millones de nómadas digitales, mientras que en el 2021 alcanzó los 15,5 millones, más del doble. 59% de los trabajadores entre 18 y 34 años estarían dispuestos a abandonar su empleo si no les dan alguna opción de trabajar de manera remota, según un estudio global de la consultora McKinsey.

Imagen por Marcos Castillo vía Shutterstock

La pandemia cambió las lógicas de cómo se trabaja en todo el mundo, como consecuencia, el trabajo remoto predominó en el mundo, lo cual ha sido una oportunidad para incentivar a las personas a convertirse en nómadas digitales, gracias a la tecnología que usan a la hora de estudiar o trabajar para hacerlo posible.

Este fenómeno se ha generado gracias a las facilidades de movilidad que proponen los trabajos remotos. Tanto así que según los resultados de un estudio global de la consultora McKinsey, el 59% de trabajadores entre 18 y 34 años estarían dispuestos a abandonar su empleo al no tener opción de trabajar de manera remota.

Los denominados ‘nómadas digitales’ utilizan el internet y la tecnología…

Para poder desempeñar su trabajo de forma remota, pues no se quedan en un lugar en específico por largos periodos de tiempo, sino que viven viajando constantemente. Hacia 2019, sólo en los Estados Unidos había 7,3 millones de nómadas digitales, mientras que para 2021 alcanzó los 15,5 millones. Actualmente, se estima que hay más de 33 millones de nómadas digitales de diversas nacionalidades en todo el mundo, según indica A Brother Abroad.

En este sentido, los smartphones han tenido un papel fundamental en esa forma de vivir y trabajar, puesto que en muchos casos son los que permiten que sea posible. realme, la marca de teléfonos inteligentes, comparte algunas de las ventajas de los nómadas digitales:

No tienen punto o lugar fijo

No ‘viven’ en ningún lugar, pues están en constante movimiento, ya que la idea es viajar y disfrutar de las aventuras y lo que puede ofrecer cada destino. Sin embargo, hay que estar conectado para cumplir con las responsabilidades del trabajo. No todo puede ser diversión, por lo que es importante tener un dispositivo con muy buena batería que no requiera carga constante.

Herramientas de trabajo colaborativo

El hecho de ser nómada digital requiere atender diferentes grupos de trabajo. Las reuniones y la edición proyectos de forma simultánea también hace parte del diario vivir, además de manejar archivos pesados, edición y recepción y envío de correos. Lo que hace que la productividad y el desempeño sean aspectos fundamentales a la hora de adquirir un celular como herramienta de trabajo.

La importancia del procesador es clave para los nómadas digitales. Un smartphones con gran desempeño se convierten en una herramienta útil al momento de trabajar remotamente.

Y es que la importancia de un procesador elaborado en proceso de 6nm, o menos, en el celular es clave, pues aporta al bajo consumo de energía al manejar diversas tareas al tiempo, lo cual extiende efectivamente la vida de la batería para todo el día.

Disfrutar paisajes y destinos

Lo más importante para un nómada digital es conocer y capturar nuevos lugares en el mundo. Así las personas, momentos y lugares se vuelven capturas dignas de postal para compartir con familiares y amigos en sus redes sociales. El sistema triple de cámara del realme 9 Pro+, por ejemplo, cuenta con Estabilización Óptica de Imagen -OIS-, lo cual garantiza nitidez y detalles en fotos y videos, especialmente en condiciones de poca luz, para resultados de nivel profesional.

