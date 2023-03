5 funciones de teléfonos inteligentes que no son útiles

marzo 26, 2023

Los teléfonos inteligentes tienen ventajas a medida que han madurado. Es posible encontrar modelos asequibles para el usuario medio. Sin embargo, el inconveniente es que la innovación es cada vez más difícil. Innovar con un propósito, es decir, ofrecer soluciones a problemas o satisfacer demandas de los usuarios, es un desafío. Muchas funciones nuevas pueden no satisfacer una necesidad real y están diseñadas más para estrategias de marketing. Estas características pueden atraer solo a un pequeño nicho de usuarios o entusiastas de la tecnología que disfrutan experimentando. En este artículo, discutimos las 5 funciones de teléfonos inteligentes más sobrevaloradas que no son útiles.

Frecuencia de actualización de pantalla de 144 HZ

No hace mucho tiempo, los teléfonos inteligentes tenían una frecuencia de actualización de 60 Hz. Luego, en 2019, se lanzó OnePlus 7 Pro y el sector comenzó a acelerar la frecuencia de actualización de 60 a 90 y luego a 120 Hz. Sin embargo, el primer teléfono en implementar 120 Hz fue el Razer Phone de 2017.

Inicialmente, los paneles de 120Hz estaban limitados a teléfonos de gama alta hasta 2020 cuando estuvieron disponibles en todas las gamas. A pesar de la democratización de las altas frecuencias de actualización, agregar más Hertz que el ojo no puede apreciar puede afectar negativamente a la batería.

En realidad, el salto de 120Hz a 144Hz es imperceptible. Además, pocas personas pueden distinguir una pantalla con 90Hz de otra con 120Hz. Aunque los jugadores pueden apreciar tasas de actualización más altas, la mayoría de los juegos móviles no son compatibles con 120 Hz.

Carga Inalámbrica

Quiero hablar sobre mi experiencia con la carga inalámbrica. He estado usando teléfonos con carga inalámbrica durante años. Inicialmente, parecía una gran idea cargar el teléfono durante la noche y despertar con un teléfono completamente cargado. Sin embargo, descubrí que a veces el teléfono no se cargaba correctamente porque no estaba colocado perfectamente en la plataforma de carga.

Además, cuando mi ranura para rayos se mojó, tuve que recurrir a la carga inalámbrica. Pero apenas lo usé debido a su ineficiencia. Resulta que hasta que llegó el estándar Qi2, la carga inalámbrica no era eficiente. De hecho, un estudio demostró que requiere casi un 50% más de energía que cargar un teléfono móvil con un cable.

La carga inalámbrica no es completamente inalámbrica. Aún necesita cargar el teléfono cerca del enchufe donde se conecta la base. Y no puedes levantarlo desde allí. Así, mientras la tecnología va mejorando poco a poco con el paso de los años, hasta llegar al estándar Qi2 y sus virtudes, estamos ante una función ineficiente.

Pantallas QHD

Hoy en día, las pantallas Quad HD son relativamente comunes. Estas pantallas tienen resoluciones de 1440p, lo que se traduce en 2560 x 1440 píxeles. Han estado entre las características principales durante algunos años y merecen más crédito del que reciben. Las pantallas Quad HD son notablemente más nítidas y ofrecen más detalles que las pantallas Full HD.

Sin embargo, la desventaja es que requieren más energía para funcionar, lo que afecta directamente a la batería. Este es un factor crucial para las personas que quieren que sus teléfonos duren todo el día.

Otro aspecto crítico a considerar es que la resolución es directamente proporcional a la diagonal de la pantalla. Por ejemplo, los televisores de 32 pulgadas son Full HD. En el caso del Samsung Galaxy S23 Ultra, tiene una diagonal de 6,8 pulgadas. Su tamaño impide que apreciemos al máximo la máxima resolución que ofrece. Los expertos creen que el balance es la resolución 2K.

Cámaras de 108MP

Creemos que más píxeles no significan necesariamente una mejor calidad de imagen. Aunque a los fabricantes de teléfonos les encanta presumir de sus números de megapíxeles, no siempre se traduce en mejores fotos. De hecho, algunos de los mejores teléfonos con cámara del mercado, como Google Pixel y iPhone, no tienen el mayor número de megapíxeles.

Tener más megapíxeles ayuda a aumentar la resolución de la foto, lo que le permite acercar y recortar partes de la imagen sin perder demasiados detalles. Sin embargo, esto tiene el costo de ocupar más espacio en su teléfono. Si bien esto puede ser útil para algunas personas, no siempre es necesario. Los teléfonos de gama alta ya incluyen una lente de zoom para tomar fotos de objetos distantes. Y para fotos estándar, no necesitas tanta resolución.

Es importante tener en cuenta que si planea compartir sus fotos en las redes sociales o aplicaciones de mensajería, estarán comprimidas. Esto significa que es posible que los detalles adicionales proporcionados por las fotos de mayor resolución no se noten en la foto final. Por lo tanto, tener más megapíxeles no siempre equivale a mejores fotos, y otros factores como la calidad de la lente y el procesamiento del software son igualmente importantes.

Grabación de video 8K

Durante casi una década, hemos estado utilizando la función de grabación de video 4K con una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Samsung fue una de las primeras marcas en integrar esta característica, con el Galaxy S5 en 2014, pero en ese entonces no era una característica muy importante.

Hoy en día, 4K es un estándar común que tiene más sentido con la ayuda de un hardware más potente. Aunque ocupa mucho espacio en su teléfono. Esto es especialmente cierto porque consumimos contenido en dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles con pantallas lo suficientemente grandes como para ver la diferencia entre 1080p y 4K.

Sin embargo, pasar a 8K (7680 x 4320 píxeles) no proporciona una mejora notable. De hecho, aparte de los juegos profesionales, la resolución 8K no tiene sentido para el video móvil.

Veredicto

La verdad es que la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes no aprovechan estas características. Están más interesados ​​en funcionalidades básicas como mensajería, llamadas y navegación por Internet. Por lo tanto, es vital que los fabricantes de teléfonos inteligentes se concentren en ofrecer soluciones que se alineen con las necesidades y demandas reales de los usuarios para mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario de sus productos.

