9 cosas espeluznantes que Alexa puede hacer en Halloween

octubre 30, 2020

Halloween va a ser un poco diferente este año, por lo que es posible que pase las espeluznantes vacaciones en el interior más de lo normal. Pero eso no significa que no puedas celebrar Halloween en casa o interactuar con los niños que vienen en busca de un regalo. De hecho, su Amazon Echo viene equipado con sustos y características espeluznantes que toda la familia o el vecindario puede disfrutar. Puedes evocar música de Halloween y sonidos espeluznantes con Alexa, y esa no es la única forma de convertir tu hogar en una casa embrujada.

Imagen vía Depositphotos

Esconde tu eco afuera para asustar a los demás: Si tienes varios altavoces Echo, puede ser divertido colocar uno afuera, fuera de la vista, para asustar a los demás. Por ejemplo, puede transmitir sonidos espeluznantes o reproducir música de Halloween. También puede usar la función Drop In en el altavoz para que los que quieran pedir dulces sepan desde una distancia segura que usted disfruta de su disfraz o de la cantidad de dulces que se llevan. Tenga en cuenta que puede ser mejor colocar bolsas pequeñas de dulces para evitar que docenas de manos toquen cada pieza.

Reproduce sonidos espeluznantes

No es Halloween sin sonidos espeluznantes, y hay muchas habilidades de Alexa que los proporcionan. También puedes decir «Alexa, pongamos miedo» para que Alexa te dé ideas.

Spooky Halloween Sounds reproducirá un bucle continuo de ruidos inquietantes hasta que le digas a Alexa que se detenga. Solo di «Alexa, inicia Spooky Halloween Sounds» para comenzar.

Spooky Sounds reproduce 50 minutos de sonidos espeluznantes originales (en un bucle continuo), con un huevo de Pascua de audio escondido dentro. Di «Alexa, abre Spooky Sounds» para comenzar.

Spooky Scream reproducirá un grito aleatorio después de un tiempo establecido de su elección. Di: «Alexa, pídele a Spooky Scream que comience en 5 minutos». Suba el volumen y espere a que su víctima inconsciente caiga en su trampa.

Juega juegos con temática de Halloween

Si estás buscando un juego espeluznante para jugar, hay bastantes habilidades de Alexa para elegir. Pero si prefiere que Alexa elija por usted, simplemente diga: «Alexa, pongámonos espeluznantes».

The Magic Door es un popular juego de aventuras interactivo. Si toma el Camino del Bosque Oscuro, lo llevará a la mansión de la Bruja en busca del Mago Sabio.

Ghost Detector es exactamente lo que parece. Debes detectar y capturar fantasmas para ganar Ghost Bux, que puedes usar para comprar «mejoras, dispositivos y misiones» para seguir jugando.

Haunted Adventure es solo uno de varios juegos de aventuras espeluznantes.

Halloween Feel the Pressure es un derivado de Feel the Pressure con un toque de Halloween. Debes responder preguntas basadas en una letra del alfabeto. Necesita 10 respuestas correctas seguidas para «salvar su alma».

Cuenta historias de miedo

¿Quieres escuchar algo escalofriante pero apto para niños? Simplemente diga: «Alexa, cuéntame una historia espeluznante» y escucharás una historia corta con la voz de un actor. Son bastante cursis, por lo que son mejores para oídos más jóvenes. Si quieres escuchar algo un poco más aterrador, puedes probar la habilidad Scare Me. Solo di «Alexa, pídeme Scare Me que me cuente una historia de miedo». Te leerá una historia de miedo corta de dos oraciones. ¿Aún no te asusta lo suficiente? Intente crear su propia historia de miedo con el plano de Halloween de Alexa. Incluso puede utilizar los nombres de las personas de su hogar como personajes de la historia.

Pon música de Halloween

Uno de los mejores trucos de Alexa en Halloween es tocar música de fiesta. Puede crear fácilmente una lista de reproducción con todos sus favoritos de Halloween en Amazon Music o Spotify, como esta banda sonora de la fiesta de Halloween, y pedirle a Alexa que la reproduzca. O puede usar la habilidad Música de Halloween.

Mira quien esta en la puerta

Use su timbre con video compatible con Alexa, como Ring , para hablar con los que esperan en su puerta a pedir dulces. O si se trata de un amigo o familiar en su cápsula de cuarentena, puede invitarlo a entrar. Con el timbre Ring, puede hacer que diga «Boo» a cualquiera que llegue a la puerta. También puede cambiar el timbre a un tono más espeluznante. Cuando escuches el timbre, o creas que lo escuchas, dile a Alexa que «Responda a la puerta principal» o «Muestre» para ver quién está allí.

Crea la casa encantada definitiva

Puede convertir su hogar en una casa embrujada con sus dispositivos Echo. Deberá reemplazar sus bombillas normales con bombillas inteligentes y cambiar los colores a naranja, morado y rojo. Sin embargo, es mucho más divertido configurar una rutina que pueda activar diciendo: «Alexa, hazlo espeluznante», en lugar de un aburrido «Alexa, cambia las luces a rojo». Por ejemplo, podría crear una rutina que ponga las luces en naranja y reproduzca música de Halloween. Si tiene un enchufe inteligente, incluso puede conectarle una decoración de Halloween y configurarlo para que continúe con la rutina.

Encuentra una idea de disfraz de última hora

Si eres una de esas personas que espera hasta el último minuto para encontrar un disfraz, Alexa puede ayudarte a pensar en algunas ideas. Usando la habilidad Ideas de disfraces de Halloween, Alexa enumerará algunas ideas hasta que encuentre una que le guste. Solo di «Alexa, abre Ideas para disfraces de Halloween». Luego responde las preguntas de sí o no hasta que encuentres la idea perfecta para el disfraz.

Relájate con chistes de Halloween

Si estás asustado al final de la noche, haz que Alexa aligere el estado de ánimo contando chistes. Solo di «Alexa, cuéntame un chiste de Halloween». La broma que me dio fue: «¿Por qué a los zombis les gusta la caída? Todos tienen especias de calabaza en el cerebro». Es posible que los chistes no sean divertidos, pero al menos pueden distraerte de las historias de miedo que escuchaste más temprano en la noche.

Origen: 9 spooky things Alexa can do on Halloween tomorrow

