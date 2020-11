Google Meet lanza imágenes de fondos personalizados para la web

noviembre 1, 2020

Google Meet continúa con su avalancha de funciones, ahora con el lanzamiento de fondos personalizados durante las videollamadas. Esta personalización es un elemento básico de las aplicaciones de conferencias modernas y ayuda a transmitir «más de su personalidad». La capacidad en sí es bastante sencilla, y Google ofrece «imágenes seleccionadas a mano». Esto incluye espacios de oficina, paisajes y fondos abstractos, pero los usuarios pueden cargar los suyos. La compañía lo considera como otra forma de «ocultar su entorno», uniéndose al desenfoque de fondo .

Los controles se encuentran en el elemento de menú «Cambiar fondo» que está disponible antes y durante las llamadas.

– Para seleccionar un fondo precargado, haga clic en un fondo.

– Para cargar su propia imagen como fondo, haga clic en Agregar.

Esta capacidad incorporada «no requiere una extensión ni ningún software adicional». Llega primero a Chrome para Mac y Windows, así como a Chrome OS. Luego, estará disponible para las aplicaciones de Meet para Android e iOS, y Google dice que esto «llegará pronto».

Google introducirá controles a finales de este año que permitirán a los administradores determinar qué unidades organizativas pueden cambiar sus antecedentes. Sin embargo, desde el principio, los participantes (es decir, los estudiantes) de las reuniones iniciadas por los clientes de Educación no pueden establecer su propia imagen.

Google está implementando fondos personalizados para Meet a partir de hoy, con disponibilidad total establecida para las próximas semanas para: Clientes y usuarios de Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise for Education y Nonprofits con cuentas personales de Google.

Origen: Google Meet lanza imágenes de fondo personalizadas para la web – 9to5Google

