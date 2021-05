9 señales de alerta de que tu identidad ha sido robada

mayo 30, 2021

Últimamente, las posibilidades de que te roben tu información personal en línea son bastante altas. El robo de identidad afecta a millones de personas cada año. Las violaciones masivas de datos ocurren cada vez con mayor frecuencia. Los ladrones cibernéticos pueden usar cualquier cosa, desde un pirateo de contraseña hasta una foto de tarjeta de vacunación, para robar tu identidad. Y una vez que te roban tu identidad, puede llevar años resolverlo; además, puede arruinar tus finanzas.

Es posible que ya hayas tomado medidas para prevenir o monitorear el robo de identidad en línea , pero ¿qué sucede si sospechas que tu identificación ya ha sido robada? Aquí hay un resumen de pistas que podrían ayudar.

1. Alertas de inicio de sesión desconocidas

Cuando inicias sesión en tus cuentas con un dispositivo nuevo, algunos de los sitios web y servicios web más grandes pueden enviarte notificaciones. Si la ubicación, la hora o el dispositivo no te resultan familiares, es posible que otra persona esté usando tu nombre y contraseña.

2. No se puede acceder a tu ID de Apple

Las estafas de phishing de ID de Apple han ido en aumento. Tu cuenta contiene todos tus datos personales de contacto, detalles de pago e información de seguridad de acceso al servicio. Si te han solicitado la contraseña de tu ID de Apple en un correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica, es probable que se trate de una estafa de phishing .

3. Cambios misteriosos en tu crédito

Si se aprueba un préstamo con tu identidad a un ladrón cibernético, podría aumentar tu línea de crédito. Éste puede bajar si las compras se realizan a tu nombre. Por lo tanto, estáte atento a los cambios hacia arriba o hacia abajo.

4. Actividad sospechosa en tus registros financieros

Si has recibido solicitudes de préstamos extrañas en tu informe de crédito o has visto compras o transacciones que no realizaste tú mismo, es posible que seas una víctima. Siempre comunícate con tus proveedores financieros de inmediato si algo en tus estados de cuenta te sorprende.

5. Recibir facturas por procedimientos médicos extraños

Los ladrones de identidad médica pueden intentar usar tu identidad para realizar reclamaciones de seguros fraudulentas. Si has recibido estados de cuenta de seguros que enumeran tratamientos médicos, procedimientos de atención médica o condiciones de salud que no has recibido, es una alerta.

6. Denegación de cobertura médica

Si tus registros médicos enumeran una afección que no tienes o si has sido rechazado por un reclamo legítimo, es posible que un ladrón de identidad se haya infiltrado en tus registros para cometer fraude.

7. Denegación de un préstamo o crédito

Esto no siempre es una indicación de robo de identidad , pero si estás calificado para un préstamo, el rechazo podría indicar que alguien ha estado usando tu identidad para cometer fraude.

8. Denegación de devolución de impuestos

Si un ladrón de identidad ha reclamado fraudulentamente tus declaraciones de impuestos, tu gobierno te informará que tu documentación fiscal ya ha sido presentada.

9. Ser acosado por cobradores de deudas

Las agencias de cobranza comenzarán a llamarte y visitarte si un ladrón de identidad está usando tu crédito y nadie está haciendo pagos.

Una vez que te hayas dado cuenta de que tus datos personales han sido expuestos o comprometidos, debes denunciar el robo de identidad (sitio en inglés). Toma medidas inmediatas cambiando todas las contraseñas de tus cuentas y cancelando o bloqueando tus tarjetas de crédito y bancarias. Estos importantes pasos de seguridad son tu primera defensa contra el fraude de identidad que se comete en tu nombre.

Origen: 9 señales de alerta de que tu identidad ha sido robada | Avast

