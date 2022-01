Al puro estilo OnlyFans: TikTok está probando suscripciones pagas con contenido exclusivo

enero 21, 2022

TikTok está probando el soporte para suscripciones pagas como OnlyFans. La popular aplicación de video cortos está explorando la opción para que los creadores cobren suscripciones por su contenido. La característica es parte de una prueba limitada por el momento y no está ampliamente disponible. TikTok se negó a dar más detalles sobre la función o compartir detalles adicionales.

No está claro cómo se implementará el modelo de suscripción paga en la aplicación. Por contexto, la popular página algorítmica «Para ti» de TikTok muestra videos de creadores que los usuarios no siguen pero que pueden interesarles. Si un creador elige cobrar una suscripción por su contenido, es probable que sus videos no aparezcan en la sección «Para ti» de los usuarios. Sin embargo, también es posible que la suscripción se aplique a contenido adicional exclusivo para usuarios pagos, en lugar de aplicarse a la totalidad de la cuenta de un creador.

Instagram se adelantó por un día

La noticia de la prueba de TikTok al estilo OnlyFans llega un día después de que Instagram lanzara suscripciones en los EE.UU. La función ahora se encuentra en las primeras pruebas con un pequeño grupo de creadores que pueden ofrecer a sus seguidores acceso pago a videos e historias exclusivos de Instagram Live. Los creadores pueden elegir el precio para acceder a su contenido exclusivo. Los suscriptores pagos se marcarán con una insignia especial, que los diferenciará de los usuarios no pagos en el mar de comentarios.

Quienes pueden participar en la prueba de TikTok al estilo OnlyFans

La prueba de suscripciones pagas de TikTok sigue a la confirmación reciente de que está probando una función de propinas en la aplicación en su plataforma que permite a los creadores aceptar dinero de los fanáticos fuera de las transmisiones en vivo de TikTok, donde ya se admiten los obsequios. Los creadores que forman parte de la prueba limitada pueden solicitar la función si tienen al menos 100 000 seguidores y están en regla. Aquellos que han sido aprobados reciben un botón de Sugerencias en sus perfiles, que sus seguidores pueden usar para enviarles pagos directos.

La prueba más reciente de la compañía es su último impulso hacia la monetización y ayuda a los creadores a ganarse la vida a través de su plataforma. El año pasado, la empresa presentó un fondo de 200 millones de dólares destinado a ayudar a los creadores de EE.UU. a complementar sus ganancias. TikTok también ayuda a los creadores a firmar asociaciones de marca y acuerdos de patrocinio y además proporciona monetización para transmisiones en vivo. Teniendo en cuenta el enfoque de TikTok en los esfuerzos de monetización, no sorprende que la compañía esté experimentando con una forma para que los creadores ofrezcan suscripciones pagas por su contenido.

TikTok, Instagram y Twitter en la misma onda

Las pruebas de TikTok e Instagram siguen al lanzamiento de Twitter de «Super Follows», una oferta de suscripción paga que se lanzó en septiembre de 2021. La función permite a los usuarios suscribirse a las cuentas que les gustan por una tarifa de suscripción mensual a cambio de contenido exclusivo. Las cuentas elegibles pueden establecer el precio de las suscripciones Super Follow, con la opción de cobrar $2.99, $4.99 o $9.99 por mes. Al igual que en el modelo de Instagram, los suscriptores se marcan con una insignia especial de superseguidor, que los diferencia de los seguidores que no pagan.

Las ofertas de suscripción paga de TikTok, Instagram y Twitter describen los esfuerzos de las empresas para cortejar a las comunidades de creadores. Las ofertas también son una forma de que las empresas compitan entre sí, junto con otras plataformas digitales como YouTube, que ofrece formas lucrativas para que los creadores ganen dinero.

Origen: TechCrunch

