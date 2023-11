¡Alerta! Google eliminará cuentas inactivas en diciembre: protege tu cuenta con estos pasos

noviembre 28, 2023

En diciembre, Google tiene planeado llevar a cabo una limpieza masiva, eliminando cuentas de Gmail, Fotos, Documentos y más, si no cumples con un requisito esencial. La compañía afirma que esta medida tiene como objetivo reducir el riesgo de que estas cuentas inactivas se conviertan en blancos fáciles para problemas de seguridad. Es una especie de medida de seguridad destinada a proteger contra el robo de identidad y otras actividades digitales no tan amigables.

Si posees una cuenta de Google que ha estado acumulando polvo digital durante dos años o más, Google podría pulsar el botón de «borrar» a partir del 1 de diciembre de este año. A través de un correo electrónico enviado a sus miles de millones de usuarios, la empresa está informando sobre esta operación de limpieza en la que se eliminarán las cuentas de Google que hayan permanecido inactivas durante al menos dos años.

«Una cuenta de Google inactiva es aquella que no se ha utilizado en un período de 2 años. Google se reserva el derecho de eliminar una cuenta de Google inactiva, así como su historial y datos si no has estado activo en Google durante al menos dos años», describe Google en su publicación de blog.

¿Qué cuentas eliminará Google?

Básicamente, Google eliminará tu cuenta si no has iniciado sesión o la has utilizado en un período de dos años. La compañía define una cuenta inactiva como aquella que no se ha utilizado para enviar o recibir correos electrónicos, o para acceder a otros servicios de Google, durante un período de dos años. Esta política se aplica a tu cuenta personal de Google y no a ninguna cuenta de Google que haya sido creada para ti a través de tu trabajo, escuela u otra organización.

Google afirma que está implementando esta política para reducir el riesgo de que estas cuentas inactivas se conviertan en blancos fáciles para problemas de seguridad. Es como una medida de seguridad para proteger contra el robo de identidad y otras actividades digitales no tan amigables.

«Nuestro análisis interno muestra que las cuentas abandonadas son al menos 10 veces menos propensas que las cuentas activas a tener configurada la verificación en dos pasos. Es decir, estas cuentas a menudo son vulnerables y, una vez comprometidas, pueden ser utilizadas para cualquier cosa, desde el robo de identidad hasta ser un vector para contenido no deseado o incluso malicioso, como el spam», aseguran desde Google.

Google afirma que están tomando este proceso con calma, comenzando con las cuentas que fueron creadas pero nunca utilizadas. Antes de pulsar el botón de eliminación, enviarán múltiples notificaciones en tu dirección.

¿Cómo evitar que tu cuenta de Google sea eliminada?

Si deseas evitar que tu cuenta de Gmail sea eliminada, puedes seguir cualquiera de estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Gmail al menos una vez cada dos años. Esta es la manera más fácil de asegurarte de que tu cuenta permanezca activa. Usa tu cuenta de Gmail para enviar y recibir correos electrónicos. Incluso si no utilizas Gmail a diario, asegúrate de revisarlo de vez en cuando y enviar algunos correos electrónicos. Ver un video en YouTube también se considera actividad. Utiliza Google Drive. Utiliza la búsqueda de Google. Utiliza «Iniciar sesión con Google» para acceder a una aplicación o servicio de terceros.