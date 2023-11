YouTube entra al mundo de los juegos con más de 30 mini juegos para sus suscriptores Premium

noviembre 28, 2023

YouTube está expandiendo sus horizontes y ahora se aventura en el terreno de los juegos, al menos para sus suscriptores de pago. La plataforma ofrece a los usuarios Premium acceso a una serie de juegos en línea que se pueden jugar directamente en la aplicación móvil o en la aplicación de escritorio. Conocidos como «Playables» (Jugables), Google lanzó por primera vez esta característica experimental a usuarios selectos en septiembre. Según Droid-Life, YouTube envió una notificación la semana pasada a los suscriptores Premium informándoles sobre los Playables y permitiéndoles probarlos. Aquellos que opten por participar podrán disfrutar de un total de 37 mini juegos que viven dentro de YouTube, sin necesidad de descargar o instalar nada.

Imagen vía Depositphotos

La selección de juegos no es demasiado desafiante ni extravagante, incluyendo éxitos como Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, y varios juegos arcade. Sin embargo, es posible que no estén aquí para quedarse. La notificación de YouTube Premium indicó que los juegos estarán disponibles hasta el 28 de marzo de 2024. Por ahora, los miembros Premium pueden encontrar la biblioteca completa de juegos en la sección «Playables» en la pestaña de Explorar.

No es juego

YouTube se suma a la larga lista de empresas tecnológicas no especializadas en juegos que intentan expandirse a este mercado, a menudo con resultados mixtos. Después de años de expectativas, Google cerró oficialmente su servicio Stadia en enero. Hace apenas unas semanas, Amazon eliminó más de 130 empleos en su división de juegos gratuitos y anunció que «reorientaría» sus esfuerzos. En 2021, TikTok insinuó lo que llamó un «impulso importante» en los juegos, solo para que su propietario, ByteDance, anunciara el despido de alrededor de 1,000 trabajadores en su unidad de juegos.

A pesar de un historial menos que estelar, otras empresas tecnológicas continúan avanzando en el mundo de los juegos. La experimentación de Meta con Instant Games lleva aproximadamente siete años en desarrollo; este mes, la plataforma lanzó un nuevo modelo de distribución que permite a los desarrolladores publicar versiones beta de sus juegos directamente en Facebook. Netflix ha estado lanzando juegos exclusivamente en dispositivos móviles (con críticas bastante mixtas) y tiene planes de expandirse a los juegos en la nube, aunque es probable que pasen algún tiempo antes de que estén disponibles para el público.

Las pruebas de YouTube no son algo nuevo

La plataforma suele probar funciones con sus suscriptores de pago antes de decidir si las incorpora permanentemente. Además de los Playables, los miembros Premium también pueden inscribirse para probar la función de inteligencia artificial conversacional de YouTube, que permite a los usuarios hacer preguntas sobre los videos que están viendo.

Los Playables de YouTube parecen ser menos atractivos para los jugadores serios y más como una manera de mejorar la oferta para sus suscriptores de pago. La compañía aumentó el precio de su plan Premium en $2 este verano, y servicios de transmisión similares, como Netflix, Apple, Amazon, entre otros, también han experimentado aumentos de precios. A medida que estos servicios se vuelven más costosos, algunos usuarios naturalmente cancelarán sus suscripciones. Aunque es difícil imaginar que alguien se suscriba explícitamente a YouTube Premium solo por los juegos Playables, estos podrían convencer a algunos usuarios indecisos de quedarse por más tiempo.