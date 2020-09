Amazfit GTR 2: reloj con pantalla sin marcos y medidor de oxígeno en sangre

septiembre 22, 2020

Huami presentó el nuevo Amazfit GTR 2, una versión renovada de su reloj inteligente equipado con una pantalla redonda. ¿Tienes curiosidad por saber más? ¡Así que aquí están todos los detalles sobre las especificaciones, el diseño, el precio y el lanzamiento del recién llegado de la compañía china!

Diseño y características: Como es tradición en lo que respecta a los relojes inteligentes que tienen como objetivo ofrecer algo más a los usuarios exigentes, Amazfit GTR 2 está disponible en versiones deportivas y clásicas: esta última está equipada con una correa de piel y un precio de venta ligeramente superior (pero nada llamativo). En cuanto al diseño, mantiene una pantalla circular, una pantalla AMOLED de 1:39″ con un brillo máximo de 450 nit. En cuanto a materiales, la versión deportiva adopta un cuerpo de aleación de aluminio y una correa de silicona. La variante clásica presenta la correa de cuero mencionada anteriormente, pero viene con un cuerpo de acero inoxidable. También en este caso la consigna es estilo, con líneas delicadas y un diseño que va bien con cualquier ocasión.

Especificaciones y características

El nuevo reloj inteligente de Huami integra un sensor óptico PPG con un módulo BioTracker de segunda generación, que ofrece un monitoreo de la actividad cardíaca más eficiente. La monitorización de los niveles de oxígeno en sangre SpO2 a través del sensor OxygenBeats estuvo presente, también mejora el seguimiento del sueño a través de la función SomnusCare. Las dos funciones funcionan juntas durante el sueño para detectar la calidad de la respiración y ofrecer datos detallados al usuario.

Amazfit GTR 2 no echa de menos los modos deportivos habituales. De momento tiene 12 pero llegará a 90 en el futuro. Presenta un giroscopio avanzado, resistencia al agua hasta 50 metros (5ATM) y GPS / Glonass integrado. A diferencia del predecesor, el nuevo reloj inteligente integra tres altavoces con amplificación de audio Smart PA. No hay falta de compatibilidad con el asistente de voz XiaoAI, que le permite aprovechar los comandos de voz (más de 70) incluso sin conexión. Obviamente, no faltan NFC, Bluetooth y la capacidad de ver llamadas, mensajes y notificaciones de aplicaciones. La autonomía se asienta en 14 días, con un uso estándar.

Precio y disponibilidad

El precio del Amazfit GTR 2 es de 999 yuanes para el modelo deportivo (unos 125 € al tipo de cambio). En cuanto a la variante clásica con correa de piel, esta se ofrece a 1.099 yuanes, unos 137 €. Por el momento, Huami no ha comunicado detalles sobre el lanzamiento fuera de China, pero es probable que los detalles sobre el lanzamiento fuera de China lleguen en los próximos días.

Resumen de especificaciones técnicas

AMAZFIT GTR 2 PANTALLA 1,39″ AMOLED

454 x 454 (326 ppi) DIMENSIONES 46,4 x 46,4 x 10.75 mm BATERÍA 471 mAh (duración 14 días) RESISTENCIA 5 ATM SOFTWARE Amazfit OS CONECTIVIDAD Y SENSORES GPS

Medición pulso

Medición de oxígeno en sangre SpO2

Acelerómetro

Bluetooth 5.0

Wi-Fi

NFC Otros Micrófono y altavoces Precio Modelo deportivo 125 euros

Variante clásica 137 euros

Origen: Oficial Amazfit GTR 2 | Ficha técnica | Precio | Salir – GizChina.it

[+] Videos de nuestro canal de YouTube