Amor en tiempos de cuarentena: procesando traumas de la pandemia en una serie de TV

agosto 23, 2020

Concebida originalmente con el título “Amor en tiempos de cuarentena” como un guiño a la novela de Gabriel García Márquez (1985) “Amor en tiempos de cólera”. Joanna Johnson, productora ejecutiva, pensó en una serie de TV que se centra en grupos interconectados de personas que enfrentan los problemas de las relaciones mientras están en aislamiento por la pandemia.

Joanna Johnson, productora ejecutiva, y Marco Fargnoli, director de fotografía ”, en el set de“ Love in the Time of Corona ” – Imagen vía Freeform

La miniserie será trasmitida por Freeform, canal de televisión por suscripción estadounidense, propiedad de Walt Disney Television. «Realmente no quería hacer un programa sobre el virus «, dijo Johnson recientemente durante una videoconferencia desde su casa. «Realmente se trata de los efectos de la cuarentena en las relaciones antiguas y nuevas».

La serie de cuatro episodios, ahora titulada «Love in the Time of Corona», se convierte en el primero de varios proyectos que intentan hacer una crónica y procesar la experiencia de la pandemia en una serie de TV. Esto llega cuando Hollywood está experimentando constantemente con soluciones creativas para reanudar la producción, mientras gestiona las preocupaciones de seguridad.

Y la idea llegó…

Lauren Corrao, directora de programación original de Freeform, dice que la cadena había recibido algunos ideas relacionadas con la pandemia en el espacio o para programas que podían producirse virtualmente, pero el proyecto de Johnson a fines de abril fue el primero que recibieron para el espacio dramático con guión y que se vería como cualquier otro programa de televisión antes de la pandemia.

Aproximadamente una semana después, después de discusiones internas sobre seguridad y preocupaciones legales, la serie recibió luz verde. El estrés y la intensidad de las emociones que se sienten en este momento es en parte la razón por la que Johnson quería hacer que la serie solo tuviera cuatro episodios de media hora.

