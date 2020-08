agosto 23, 2020

Google trabaja actualmente para combinar sus dos aplicaciones de videollamadas actuales, la personal Duo y la app profesional Meet, de manera que en el futuro Duo se integrará en Meet y sus desarrolladores cambiarán de equipo. Así lo han asegurado fuentes conocedoras del asunto al portal 9to5 Google. Recogen que esta decisión proviene del vicepresidente de Google y director de G Suite, Javier Soltero.

Aplicaciones de videollamadas de Google: en el futuro Duo y Meet serán fusionadas

Al parecer el ejecutivo ya decidió en el mes de mayo que los equipos de las aplicaciones de mensajería y comunicaciones de Google trabajasen juntos, según The Verge. De manera interna, la compañía trabaja en un proyecto para unir los servicios Meet y Duo conocido por el nombre de desarrollo Duet. Este nombre clave combina los nombres de ambas aplicaciones. No obstante, Google no tendría intención de continuar desarrollando Duo en el futuro, sino que los planes pasan por integrar Duo en Meet antes de cerrarla.

De hecho, varios ingenieros que anteriormente trabajaban en proyectos de Duo ya comenzaron a recibir asignaciones relacionadas con Meet o directamente han abandonado de equipo.

Sobre Duo y Meet

Google Duo es una aplicación móvil de chat de vídeo desarrollada por Google. Está disponible tanto para Android como para iOS.​ Fue presentada el 18 de mayo de 2016 junto a Google Allo,. Es una aplicación de mensajería instantánea. Logró posicionarse en el puesto número uno de descargas gratuitas en Google Play Store únicamente dos días después de su lanzamiento oficial.

Google Meet es un servicio de videotelefonía desarrollado por Google.​ Inicialmente Google lanzó Meet como un servicio comercial; en abril de 2020 Google comenzó a lanzarlo también a los usuarios gratuitos,​ causando especulaciones sobre si la versión para consumidores de Google Meet aceleraría la depreciación de otras apps similares de Google.

