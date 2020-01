Android 10 nunca llegará para el Huawei P20 Lite y el HONOR 9 Lite

enero 15, 2020

La muy esperada actualización EMUI 10 (Android 10) que iba a aterrizar en el primer trimestre de 2020, para el Huawei P20 Lite y el Honor 9 Lite nunca llegará. Por lo tanto, ambos teléfonos permanecerán bloqueados en Android 9.0, incluso si se lanzaron hace menos de 2 años.

Podría haber sido comprensible, si no aceptable, si ambos modelos fueran de nivel de entrada, pero ese no es el caso. Huawei, que había promovido el P20 Lite y el Honor 9 Lite como de rango medio en 2018, decidió abandonar los intentos de traerle la última versión de Android, incluso si no están técnicamente prohibidos por Google. En una publicación publicada por la cuenta oficial de Twitter de Huawei en India, la marca china lo explica así:

«Lamentamos informarle que EMUI 10.0 / Android 10 no estará disponible para su dispositivo debido a limitaciones de hardware. Requiere mayores especificaciones de hardware para garantizar un rendimiento óptimo».

Según Huawei, estas son limitaciones técnicas que significan que Android 10 nunca se puede implementar en los dos modelos en cuestión. Sin duda, esto creará una gran decepción entre los propietarios de los dos dispositivos, especialmente porque Huawei les había prometido la actualización a más tardar en marzo de 2020.

Esta cancelación se produce unos días después de la pausa del despliegue de la misma actualización en el Honor 20 y View 20 por razones oscuras, a la vez que promete continuar haciéndolo desde mediados de febrero de 2020. Esto, por lo tanto, se suma a otra pausa de la llegada de Android 10 (EMUI 10) en otros dos dispositivos de gama alta que son Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro.

