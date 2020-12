App Look to Speak ayuda a las personas a comunicarse con sus ojos

diciembre 8, 2020

Google siempre ha estado atento a las necesidades de sus usuarios, incluidos aquellos con discapacidades que les dificultan comunicarse con otras personas. El proyecto más reciente se llama Look to Speak y le permite usar sus ojos y su teléfono inteligente para comunicarse con el mundo exterior.

El proyecto nace de un pequeño grupo de Googlers al que se unió el terapeuta del habla y lenguaje Richard Cave, también empleado de Google, que tomó algunos experimentos de los que nació la nueva app, compatible con todos los dispositivos con Android. 9.0 y posteriores, incluidos los que usan Android One. Look to Speak permite a los usuarios seleccionar una frase de una lista preempaquetada, utilizando solo sus ojos para desplazarse por las de la aplicación. Puede personalizar las frases para usar y usar su voz para que las comunicaciones sean menos impersonales.

La sensibilidad del movimiento ocular se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de todos, para que la experiencia del usuario sea cómoda. Google le recuerda que todos los datos de Look to Speak se guardan solo localmente, para preservar la privacidad del usuario. Por lo tanto, ninguno de ellos abandonará el teléfono inteligente, ni siquiera para una sincronización con la nube.

Para las personas con discapacidad de comunicación esta es una solución muy conveniente, especialmente cuando se encuentran fuera de un entorno familiar, como en el transporte público, durante una caminata o en una emergencia. Puedes conocer todos los detalles sobre el proyecto Look to Speak visitando la página oficial, desde donde también puedes descargar la aplicación. La aplicación está disponible desde tanto en Android como en Android One, a partir de la versión 9.0 del sistema operativo.

