App para diferenciar síntomas entre resfriado común, gripe y COVID-19

enero 20, 2021

Datos de 1.420 pacientes en Europa han ayudado a la Sociedad Española de Inmunología -SEI- a desarrollar una aplicación móvil que permite diferenciar los síntomas entre el resfriado común, gripe y COVID-19. La app, que es gratuita y sobre la que sus desarrolladores aseguran que no recoge datos personales de los usuarios, se llama SEICoV y está disponible para iOS y Android.

Para diferenciar los síntomas entre resfriado común, gripe y COVID-19, la app incluye “28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo que determina las distintas probabilidades de contagio” incluyendo al coronavirus, explican sus creadores.

La aplicación ha sido diseñada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada “en revistas internacionales indexadas” y el conocimiento experto de “médicos, epidemiólogos y virólogos”.

SEICoV es de acceso libre, está dirigida a la población en general y, además, no recoge datos personales: el resultado final no se almacena ni se comunica a ninguna entidad, por lo que el usuario puede realizar el test predictivo para el resfriado común, la gripe y la COVID-19 “tantas veces como desee”, teniendo en cuenta que no es equivalente a una prueba diagnóstica ni sustituye al consejo médico profesional.

