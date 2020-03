marzo 21, 2020

Hoy en día podemos adquirir smartphones desde prácticamente cualquier lugar del mundo, algo que no debería suponer un problema. Sin embargo, si usas webs de origen asiático y no has tenido un mínimo de cautela, podrían darte Semsung en vez de Samsung. Afortunadamente existe una app para saber si un móvil es verdadero o falso.

App para saber si tu móvil es verdadero o falso – Imagen vía Depositphotos

En ocasiones una sencilla inspección visual nos permitiría ver si nuestro dispositivo es original o una réplica. Aspectos como la ubicación de los sensores de la cámara, la presencia o ausencia de puertos que nuestro dispositivo no debería tener, la serigrafía o los materiales del mismo. Pero no siempre es suficiente, dado el alto nivel de detalle que pueden gozar algunas réplicas, por lo que hay que ir un poco más allá. Aquí es donde entra en escena nuestra protagonista, la aplicación AnTuTu.

Gracias a esta aplicación, podemos conocer si el rendimiento de nuestro dispositivo corresponde a sus especificaciones y además dispone de una opción muy interesante. La llamada «Verificación» se encuentra en el menú principal de AnTuTu, nos permite saber si nuestro dispositivo es auténtico o no. Para ello comparará la información del hardware de nuestro smartphone con los datos oficiales.

Sigue leyendo: ¿Es mi móvil falso? esta aplicación es capaz de saberlo

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios