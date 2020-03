Calculadora para saber cuánto papel higiénico necesitas durante la cuarentena

marzo 22, 2020

Una de las anécdotas más inexplicables de la cuarentena para frenar los contagios por coronavirus, es que el papel higiénico es lo primero que se ha terminado en los supermercados de muchas partes del mundo. Si no has conseguido ningún rollito o piensas que quizás tus reservas no sean suficientes, Internet está para ayudarte. En la red tienes a tu disposición algunas herramientas con las que puedes calcular cuánto papel higiénico necesitas en realidad.

Imagen vía Depositphotos

Son muy fáciles de utilizar: en un par de clics y sin hacer ninguna cuenta podrás saber los rollos que te hacen falta. Toilet Paper Calculator es la opción más completa. Puedes hacer dos tipos de consultas, dependiendo de lo que quieras saber: cuántos rollos necesitas o cuánto tiempo va a durar tus reservas de papel higiénico. En el primer caso tienes que indicar el número de personas que viven en casa, la cantidad de papel que consumís habitualmente (poco, normal o mucho), el número de días y los rollos por paquete.

Si lo que quieres saber es cuánto tiempo durarán tus reservas, debes indicar las personas que usan el baño, la cantidad de papel que soléis consumir, los paquetes que has comprado y los rollos que vienen en cada uno, y por último la fecha en la que hiciste la compra. En base a estos datos, el sistema te indicará los días que durará tu arsenal de papel higiénico.

