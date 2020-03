TikTok niega tener nada en contra de los «feos» o «pobres»

marzo 22, 2020

La aplicación musical TikTok ha negado haber pedido a sus moderadores que eliminaran u ocultaran vídeos publicados por usuarios considerados «feos» o en entornos pobres por la plataforma. Las declaraciones de la compañía china llegan después de que saliera a la luz un documento en el que TikTok pedía a sus moderadores que suprimieran las publicaciones de usuarios con una «forma anormal del cuerpo», «demasiadas arrugas» o un «aspecto facial feo», así como vídeos en «barrios marginales» y en los que aparezcan «viviendas en mal estado».

Imagen vía Depositphotos

El documento fue filtrado por The Intercept y, ahora, la compañía ha asegurado en un comunicado que «la mayoría» de estas normas «ya no se utilizan» o no han estado en vigor nunca. Asimismo, el documento también muestra que la compañía pidió a sus moderadores que censuraran transmisiones en directo sobre «contenido ideológicamente indeseable», según señala The Intercept.

En enero, TikTok publicó por primera vez una guía con sus principios rectores de moderación para que todo el mundo comprobara cómo se modera y regula el contenido dentro de la plataforma, con el objetivo de aumentar la transparencia y ganarse la confianza de sus usuarios.

Sobre TikTok

TikTok, también conocido como Douyin (literalmente: ‘sonido vibrante’ en chino), es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3–15 segundos​ y vídeos largos de 30–60 segundos. Es una plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo.

Propiedad de ByteDance, la aplicación se lanzó como Douyin en China en septiembre de 2016 y se introdujo en el mercado extranjero un año después. En 2018, la aplicación ganó popularidad y se convirtió en la aplicación más descargada en los Estados Unidos en octubre de 2018.​ Hasta 2018, estaba disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. En julio de 2018, la aplicación tenía más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

Origen: TikTok niega haber eliminado vídeos de personas «feas» o «pobres» para atraer a nuevos usuarios

