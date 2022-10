Apple retira más accesorios de las cajas de sus dispositivos

octubre 19, 2022

Usando como excusa la protección del medio ambiente, Apple sacó el cargador de las cajas del iPhone. Sin embargo, la empresa vende cargadores por separado y gana más dinero. Hoy, Apple lanzó el nuevo Apple TV 4K 2022. Este dispositivo no incluye el cable de carga para el control remoto Siri. Esto obligará a los usuarios a comprarlo por separado. Los modelos anteriores de Apple TV incluyen un cable Lightning en la caja para cargar el control remoto.

Por si fuera poco, el nuevo Siri Remote anunciado hoy viene con un puerto USB tipo C para cargar. Esto es diferente del puerto Lightning normal. Sin embargo, el nuevo Apple TV 4K no viene con un cable USB tipo C en las cajas. Apple tampoco incluye el cable de carga cuando el Siri Remote debe comprarse por separado por $ 59 a través de su tienda en línea. Apple comenzó hoy a vender un cable USB tipo C de 1 metro con un diseño trenzado por $19.

Después de quitar el cargador de la caja del iPhone, el iPhone aún se envía con un cable Lightning a USB tipo C. Entonces, al menos, el dispositivo se puede cargar con una Mac u otro dispositivo. El Siri Remote ya no viene con ningún accesorio de carga.

El nuevo TV 4K está a partir de hoy disponible en los EE.UU. y en otros 30 países el viernes 4 de noviembre. Las principales características nuevas del dispositivo incluyen el chip biónico A15, soporte para HDR10+, desde $129, hasta 128 GB de espacio de almacenamiento, un diseño sin ventilador más delgado y liviano, y un dispositivo remoto Siri actualizado.

Cabe señalar que el nuevo paquete Apple TV 4K todavía incluye un cable de carga en Brasil. Incluso las series iPhone 12 y 13 se venden con cargador en Brasil.

Origen: Gizchina