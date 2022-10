octubre 19, 2022

El Circuito de Las Américas del GP de USA es un trazado equilibrado en lo que respecta a las exigencias que se plantean a los autos y a los neumáticos en términos de tracción, frenada y cargas laterales, pero es principalmente una pista fluida que, sin embargo, presenta algunas secciones desafiantes que no deben subestimarse.

GP de USA: Pirelli probará neumáticos prototipo para 2023

«La pista fue parcialmente reasfaltada en 2020, con un proceso de «fresado» que también se llevó a cabo el año pasado para eliminar los peores baches que obligan a los equipos a elevar la altura de conducción, lo que afecta a la aerodinámica. En la primera sesión de entrenamientos libres, podría haber un alto grado de evolución de la pista, por lo que va a ser vital para los equipos maximizar los datos recogidos durante la FP3 para definir la mejor estrategia. La segunda sesión de entrenamientos libres se dedicará a las pruebas de los neumáticos slick para 2023, si el tiempo lo permite. Las condiciones meteorológicas en Austin han sido extremadamente variables en el pasado, así que es un circuito en el que hay que estar preparado para todo», dice Mario Isola, director de deportes de Pirelli.

Los neumáticos en la pista del GP de USA

– Los tres compuestos medios han sido nominados para Austin: C2 como el P Zero Blanco duro, C3 como el P Zero Amarillo medio y C4 como el P Zero Rojo blando.

– La irregularidad de la superficie de la pista podría hacer necesaria una mayor altura de rodaje, lo que influiría en el rendimiento aerodinámico. Los equipos tendrán que estudiar cuidadosamente los datos para encontrar la mejor configuración.

– El Gran Premio de Estados Unidos fue una carrera de dos paradas el año pasado, pero con una gama de neumáticos completamente nueva, podría ser una historia diferente esta vez, gracias a las nuevas regulaciones, las diferentes condiciones meteorológicas y otras variables en la pista.

– Al igual que en Japón, la segunda sesión de entrenamientos libres se ha ampliado a 90 minutos para probar los prototipos de neumáticos slick 2023, lo que ayudará a afinar los compuestos para el próximo año antes de que los equipos puedan probar las versiones definitivas después del Gran Premio de Abu Dhabi. Toda la sesión de FP2 se dedicará a la prueba de neumáticos, con Pirelli estableciendo el plan de carrera. Si un equipo utiliza un piloto joven para la FP1, se le permite ejecutar su propio programa durante parte de la FP2, antes de concentrarse en la prueba de neumáticos para el resto de la sesión. Los neumáticos prototipo son fácilmente reconocibles, ya que no llevan marcas de colores en los flancos.