Apps de streaming que infectan Android TV Boxes apuntan a Latinoamérica

enero 16, 2024

Los TV Boxes y sticks son cada vez más frecuentes como opción para convertir cualquier televisor en Smart TV o mantener actualizado uno que, aunque sea inteligente, queda rezagado en nuevas funcionalidades. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que esta avidez por ver la última serie fue la base para que un grupo de cibercriminales distribuya malware para Android TV Boxes mediante aplicaciones maliciosas y así provocar más de 2000 ataques de denegación de servicio.

“La búsqueda de ampliar el catálogo de películas y series lleva a algunas personas a no mirar con detenimiento qué aplicación están bajando, o qué página visitan. La distribución de esta botnet fue principalmente mediante las aplicaciones de streaming en sitios web como Tele Latino, You Cine y Magis TV, entre otras. Estas aplicaciones están disponibles no solo para Android Tv Boxes, sino también muchos otros dispositivos, entre ello, TV Sticks como los de Amazon o Xiaomi. Una vez infectados los dispositivos, los atacantes toman el control y los utilizan para orquestar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), es decir, usar cada uno de los miles de zombies que logra infectar para que estos envíen solicitudes dirigidas a un mismo destino y así inhabilitar los servidores de su objetivo.”, advierte Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.