Así puedes grabar llamadas de Whatsapp en Android o iPhone

julio 23, 2020

Grabar las llamadas del teléfono es sencillo, pero cuando se realizan vía Whatsapp es algo más complejo, ya que el sistema de llamada que usa es diferente y no hay tantas aplicaciones que realicen la tarea. Es decir, grabar llamadas de Whatsapp en Android requiere de alguna app. En iPhone la cosa se pone más difícil por las restricciones del sistema operativo.

Imagen vía Depositphotos

WhatsApp no ​​admite de forma nativa la grabación de llamadas en sus versiones móvil o de escritorio, en parte porque la grabación de llamadas telefónicas no es necesariamente legal, depende del país y de si se pide permiso o no a la otra persona. Ahora han presentado una aplicación para Android que sí es capaz de hacerlo. Se trata de Callrecorder, y se diferencia de la competencia en varios puntos:

Admite llamadas de WhatsApp para una amplia gama de dispositivos Android.

Puede almacenar su conversación y reproducirla cuando lo necesitemos.

Detecta las llamadas de forma automática y comienza a grabar (no es necesario apretar ningún botón).

Usa Inteligencia Artificial para mejorar la calidad del audio

Puede, además de iniciar, detener la grabación automáticamente.

Usando el grabador de voz

Hay otras opciones que podemos usar, como el grabador de voz que ya viene con Android. Para este método, iniciaríamos su llamada de WhatsApp, y mientras estemos en un teléfono inteligente que admita la multitarea, deberíamos poder cerrar la llamada de WhatsApp sin finalizarla, luego abrir la aplicación de grabación de voz y presionar grabar. La llamada tendría que estar en el altavoz para asegurarse de que la grabadora capte ambos lados de la llamada, pero es probable que el audio suene mal. Esta no es la solución más elegante, muy poco práctica, de hecho. Aún así, si lo hacen, recomendamos la app de grabación Dolby on.

Alternativas a Callrecorder

Hay otras aplicaciones de terceros que ofrecen funciones de grabación de llamadas y que también son muy populares. Una de las mejores opciones para grabar una llamada de voz de WhatsApp en Android es Cube Call Recorder, que está disponible en Google Play Store.

El problema con iOS

Apple hace que grabar llamadas directamente desde el teléfono sea una tarea mucho más difícil. Por un lado las aplicaciones de terceros tienen prohibido acceder a la aplicación del teléfono y al micrófono al mismo tiempo, por eso no es posible encontrar apps que graben directamente llamadas de WhatsApp.

Pero podemos, eso sí…

Sigue leyendo: Cómo grabar las llamadas de Whatsapp en android y iPhone

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios