Badoo: 7 trucos probados y comprobados para conseguir más parejas compatibles en la app de citas

diciembre 1, 2021

Todos los usuarios de aplicaciones de citas como Badoo quieren obtener más coincidencias con parejas compatibles. Más coincidencias o «matches» significan más posibilidades de conocer a alguien especial. Lo deseable es tener las mejores oportunidades posibles de que alguien diga que sí a su perfil. A continuación hemos reunido algunos consejos sobre cómo aumentar rápidamente su tasa de éxito.

Si recién ha comenzado a usar aplicaciones de citas, estas ideas pueden ser nuevas para usted, o si es un usuario experimentado, es posible que ya conozca algunas de ellas. Sin embargo, todos estos consejos han sido probados y comprobados en Badoo: las personas con una gran variedad de imágenes, una biografía completa y buenas líneas de introducción, obtienen más éxito.

Siga leyendo para obtener más información sobre cada una de estas áreas, lo que hace que una imagen sea buena, lo que la gente quiere ver y cómo comportarse en línea.

Cómo conseguir más coincidencias en aplicaciones de citas:

1. Tener variedad de imágenes

Es una práctica estándar de Badoo tener al menos tres fotos de ti mismo en tu perfil; una cantidad menor no le da a la gente mucha oportunidad de tener una idea de quién eres.

Sin embargo, es igualmente importante asegurarse de que haya un poco de variedad en sus imágenes.

Si tienes un pasatiempo como correr, hacer deporte, bailar o montar a caballo, es genial demostrarlo, pero si aparece en todas las imágenes, puede resultar desagradable.

Imagina conocer a alguien en un bar y te habla de su pasatiempo sin parar durante toda la noche. A menos que sea un interés compartido, es probable que lo desactive.

Tenga una imagen que muestre claramente su rostro en detalle, para que la gente pueda saber cómo es usted.

Selecciona una con amigos o en un evento para que quede claro que tiene una vida social. Y ten una imagen haciendo algún tipo de actividad o pasatiempo para que la gente sepa que está activo.

¡Cualquier imagen que muestre quién eres como persona te ayudará a destacar, ser más memorable y conseguir más coincidencias!

Si hay un tipo de foto que definitivamente debes evitar tener en tu perfil de citas, es la siguiente.

2. No tenga una foto sin camisa en su perfil de citas

Sí, hombres, es con ustedes. Es bueno estar saludable, es bueno hacer ejercicio y es bueno estar orgulloso de cómo te ves. Sin embargo, hay miles de perfiles que no muestran nada más que el torso de un hombre, y después de un tiempo esto empieza a aburrir. Todavía hay algo que decir para dejar un poco a la imaginación.

Para maximizar tus coincidencias, ponte una camiseta y sonríe.

3. Experimente con sus imágenes

A veces es bueno pedirle a un amigo su opinión sobre tus imágenes; es posible que pueda detectar algo que desanime a la gente.

Lo que digan puede sorprenderte, pero no te ofendas, recuerda que están tratando de ayudarte. Considere seriamente su opinión y pruébelo durante unos días, es muy probable que note un aumento en la cantidad de coincidencias que obtiene.

El peor de los casos es que todas tus fotos sean malas, ¡entonces tu amigo puede ayudarte a tomar nuevas!

4. Deberías tener una biografía interesante en tu perfil de citas

Una vez que tenga las imágenes correctas, es hora de trabajar en esa biografía. Sí, la gente lo lee y puede marcar la diferencia entre que alguien solo te vea y siga adelante o que obtenga una coincidencia.

Si tienes algo insípido como «Cualquier pregunta, solo hazla», no le estás dando a la gente una idea de cómo eres como persona. Si no les da algo con lo que trabajar, probablemente no harán el esfuerzo.

Tener solo unas pocas palabras sobre ti, tus intereses y lo que buscas de las citas puede marcar la diferencia.

Si puedes pensar en algo divertido, incluso mejor.

5. Sea creativo con sus líneas iniciales

El idioma español tiene más de 300.000 palabras. Entre todas esas, ¿por qué elegirías ‘Hola’ como tu palabras incial?

Apartando el lenguaje grosero o inapropiado, esas líneas iniciales son la forma más rápida posible de destacar.

¿Por qué no elegir algo de su perfil para mencionar, ya sea una pregunta o un interés compartido? Si todo lo demás falla, no puedes equivocarte con un cumplido.

Solo recuerda, por favor, no haga nada espeluznante. Piensa: ¿Le hablaría a alguien así en la calle? Definitivamente esta no es la forma en que debe presentarse en línea.

6. Sigue buscando

Las citas en línea son tan populares en estos días que debe estar dispuesto a pasar un poco de tiempo deslizando perfiles para comenzar a obtener algunas coincidencias.

Explore los perfiles de las personas, vea sus fotos, lea la descripción de ellos mismos y deslice el dedo hacia la derecha sobre las personas que cree que podrían ser una buena combinación.

Si está activo en la aplicación, es más probable que aparezca para otros usuarios y más probabilidades de obtener esas coincidencias.

7. Enumere sus intereses

Badoo te permite adjuntar tus intereses y pasatiempos a tu perfil para que la gente pueda saber más sobre ti. Esto significa que puede saber si usted y alguien más en la aplicación tienen algo en común; si es así, es más probable que coincidan.

Complete algunos de sus intereses para destacar y obtener más coincidencias.

